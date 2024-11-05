Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,65%, στα 127,25 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1.400 μονάδες, εν μέσω επιφυλακτικής ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, εν αναμονή του εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.399,66 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,25 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.658.814 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,77%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,85%), της Ελλάκτωρ (+2,45%), της Πειραιώς (+1,58%), της Eurobank (+1,55%) και του ΟΤΕ(+1,24%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,27%), της Jumbo (-1,14%), της Lamda Development (-1,09%) και της Autohellas (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank με 13.752.085 και 4.391.397 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 50,12 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,01 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 41 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Intercontinental International +5,08% και Προοδευτική +4,80%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -11,76% και Λεβεντέρης(κ) -8,96%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,0000 +0,76%

ALPHA BANK: 1,4145 +0,96%

AEGEAN AIRLINES: 9,8000 +0,46%

VIOHALCO: 5,2500 -0,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,1400 +0,47%

ΔΑΑ:7,8860 +0,97%

ΔΕΗ: 12,0500 +0,17%

COCA COLA HBC:33,0600 +0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7540 +2,45%

ΕΛΠΕ: 6,7500 +0,30%

ELVALHALCOR: 1,7660 +0,91%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5180 +2,85%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 +0,17%

EUROBANK:1,9700 +1,55%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2900 -1,09%

MOTOR OIL: 19,5800 +0,31%

JUMBO: 24,2000 -1,14%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,1000 +0,50%

ΟΛΠ:29,0000 -0,68%

ΟΠΑΠ: 15,2800 +0,20%

ΟΤΕ: 15,4700 +1,24%

AUTOHELLAS:10,9600 -0,90%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6550 +1,58%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8600 -1,27%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,7000 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

