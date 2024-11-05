Φορολογικές δηλώσεις: Πρόστιμα σε τράπεζες και επιχειρήσεις για καθυστερήσεις

Πρόστιμα από 20.000 έως και 50.000 ευρώ σε τράπεζες, servicers, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και εισηγμένες επιχειρήσεις οι οποίες καθυστερούν ή αποστέλλουν λανθασμένα στοιχεία για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μεταξύ των οποίων η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μια ποσοστιαία μονάδα από τον Ιανουάριο, η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κλειστά ακίνητα και όσα μεταφερθούν από βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες αλλά και η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων 243 εκατ. ευρώ σε 1,9 εκατομμύρια πολίτες.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων δε συμμορφωθούν από τη 1η Ιανουαρίου 2025 με την αναστολή διάθεσης νέων κατοικιών στο πρώτο δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Το πρόστιμο θα είναι το μισό του εισοδήματος που αποκτάται από το ακίνητο και όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.