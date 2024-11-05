Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ μειώθηκαν (οι τιμές τους κινήθηκαν ανοδικά) και το δολάριο εξασθένησε, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τα στοιχήματα για την επικράτηση του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της Τρίτης στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα οι επενδυτές εκτιμούν ότι μία νίκη της Χάρις θα οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο στις τιμές των ομολόγων, ενώ αντίθετα σε περίπτωση νίκης του Τραμπ η καμπύλη των επιτοκίων θα γίνει πιο απότομη, δηλαδή οι αποδόσεις των ομολόγων θα αυξηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, οι επενδυτές στοιχημάτιζαν σε μια νίκη του Τραμπ, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές του για χαμηλή φορολογία και υψηλούς δασμούς θα ενισχύσουν τόσο την ανάπτυξη όσο και τον πληθωρισμό. Τα στοιχήματα αυτά συνέβαλαν στην ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, οδηγώντας το αμερικανικό νόμισμα σε υψηλό τεσσάρων μηνών, ενώ οι τιμές των ομολόγων υποχώρησαν εκτοξεύοντας την περασμένη εβδομάδα την απόδοση των 30ετών κρατικών ομολόγων στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο.

Σε αντίθεση με την αγορά ομολόγων, σημαντικές εκροές καταγράφηκαν στη λεγόμενη αγορά των κρυπτονομισμάτων, καθώς όσοι επενδύουν σε αυτά προετοιμάζονται για μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές. Γενικότερα εκτιμάται ότι η αναμέτρηση μεταξύ του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ και της αντιπάλου των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις φαίνεται ότι θα φτάσει «μέχρις εσχάτων» , με αποτέλεσμα οι επενδυτές που τοποθετούνται, όχι μόνον σε κρύπτο αλλά και σε ομόλογα και μετοχές να προετοιμάζονται για αναταράξεις στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ τήρησε μια ξεκάθαρα φιλο-κρυπτογραφική στάση, ενώ η Χάρις, σε μια μετρημένη προσέγγιση, δεσμεύτηκε να υποστηρίξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά οι τιμές των ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να υποχωρήσουν, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,28% %, από 3,31% χθες έναντι 2,42% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,86%.

Πηγή: skai.gr

