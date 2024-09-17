Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,43% στα 99,07 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Τιτάν, της Lamda Development, της Jumbo και της Alpha Bank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.429,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 99,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.987.932 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+2,65%), της Lamda Development (+1,97%), της Jumbo (+1,81%), της Alpha Bank (+1,42%) και της Εθνικής (+1,03%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,42%), της Ελλάκτωρ (-0,71%), της Coca Cola HBC (-0,71%) και του ΟΠΑΠ (-0,63%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Βank διακινώντας 12.003.870 και 4.048.085 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 23,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 41 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren +8,00% και Μουζάκης(κ) +7,97%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -9,42% και Attica Bank -8,31%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,9500 +2,65%

ALPHA BANK: 1,5715 +1,42%

AEGEAN AIRLINES: 10,7100 +0,94%

VIOHALCO: 5,5700 +0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,3800 +0,58%

ΔΑΑ:7,6700 -0,13%

ΔΕΗ: 11,3400 +0,53%

COCA COLA HBC:33,6000 -0,71%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9660 -0,71%

ΕΛΠΕ: 7,0400 -0,07%

ELVALHALCOR: 1,8560+0,32%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4600 +1,03%

ΕΥΔΑΠ: 5,5600 -1,42%

EUROBANK: 1,9685 -0,58%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2500 +1,97%

MOTOR OIL: 21,6000 -0,09%

JUMBO: 24,7200 +1,81%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,7800 +1,02%

ΟΛΠ:26,9000 -0,37%

ΟΠΑΠ: 15,8500 -0,63%

ΟΤΕ: 15,1000 +0,40%

AUTOHELLAS:11,1600 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8600 +0,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,4200 +0,10%

