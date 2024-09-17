Βρετανία: Πωλείται ο Observer, η παλαιότερη κυριακάτικη εφημερίδα στον κόσμο

O μιντιακός όμιλος του Guardian (GMG), μητρική εταιρεία της διάσημης, ομώνυμης εφημερίδας, ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση της βρετανικής εφημερίδας The Observer, της παλαιότερης κυριακάτικης έκδοσης στον κόσμο, την οποία κατείχε για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο GMG «βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις για την ενδεχόμενη πώληση του The Observer» με την Tortoise Media, έναν ενημερωτικό ιστότοπο που ιδρύθηκε το 2019, ανακοίνωσε ο The Guardian στην ιστοσελίδα του.

Αν και η εφημερίδα δεν διευκρινίζει το ποσό που στοχεύεται για αυτήν την πώληση, η Tortoise Media υπέβαλε μια «επαρκώς σημαντική» προσφορά, η οποία θα εξεταστεί λεπτομερώς και «θα βοηθούσε (την εφημερίδα) να διατηρήσει το μέλλον της».

Αυτή η ευκαιρία θα επέτρεπε επίσης στον Guardian «να επικεντρωθεί στη στρατηγική του ανάπτυξης με στόχο να γίνει πιο παγκόσμιος, πιο ψηφιακός και ακόμα περισσότερο χρηματοδοτούμενος από τους αναγνώστες του», σχολίασε η Άννα Μπέιτσον, γενική διευθύντρια του ομίλου GMG.

Ιδρυθείσα το 1791, η εφημερίδα The Observer εξαγοράστηκε από το Guardian Media Group το 1993.

Ο όμιλος GMG δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματά του για το οικονομικό έτος. Βάσει αυτών, τα έσοδα από τους ψηφιακούς αναγνώστες αυξήθηκαν κατά 8% φθάνοντας τις 88,2 εκατομμύρια στερλίνες (104 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων άνω του 56% προέρχεται από χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όμως, ο συνολικός κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση 2,5% στις 257,8 εκατομμύρια στερλίνες (306 εκατομμύρια ευρώ) λόγω «μιας επιβράδυνσης της διαφημιστικής αγοράς και των διαρθρωτικών πιέσεων σε βάρος των έντυπων μέσων».

Η Tortoise Media δημιουργήθηκε από έναν πρώην αρχισυντάκτη των Times και του BBC μαζί με έναν πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.