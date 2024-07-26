Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 0,37%, στα 143,76 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.469,25 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37 %.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.470,01 μονάδες (+0,42%) και κατώτερη στις 1.462,25 μονάδες (-0,11%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 13,62%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 143,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.511.191 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,89%), του ΔΑΑ (+2,67%), της Μυτιληναίος (+2,21%) και της ΔΕΗ (+1,13%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Alpha Bank (-1,25%), της Πειραιώς (-0,59%) και της Eurobank (-0,55%).

Οι μετοχές της Alpha Bank διαπραγματεύονται από σήμερα χωρίς το μέρισμα των 0,02602 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.134.171 και 4.365.429 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 44,15 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή με 21,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 38 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ +9,26% και Alpha Αστικά Ακίνητα +8,09%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ -6,84% και Μουζάκης -3,70%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,6000 +0,16%

ALPHA BANK: 1,6600 -1,25%

AEGEAN AIRLINES: 11,5500 +0,96%

VIOHALCO: 5,9700 +0,84%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,7800 +0,79%

ΔΑΑ:7,9980 +2,67%

ΔΕΗ: 11,6300 +1,13%

COCA COLA HBC: 33,4400 +0,42%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0600 -0,48%

ΕΛΠΕ: 7,3350 -0,88%

ELVALHALCOR: 1,8300 -0,11%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4300 -0,02%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 +0,52%

EUROBANK: 2,0380 -0,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4800 +2,89%

MOTOR OIL: 23,3200 +0,78%

JUMBO: 25,0000 +0,81%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,0000 +2,21%

ΟΛΠ: 27,5000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,9800+0,69%

ΟΤΕ: 14,8100 +0,61%

AUTOHELLAS:11,8400 +1,02%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 -0,55%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2900 +0,26%

