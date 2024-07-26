Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 0,37%, στα 143,76 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.469,25 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37 %.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.470,01 μονάδες (+0,42%) και κατώτερη στις 1.462,25 μονάδες (-0,11%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 13,62%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 143,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.511.191 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,11%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,89%), του ΔΑΑ (+2,67%), της Μυτιληναίος (+2,21%) και της ΔΕΗ (+1,13%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Alpha Bank (-1,25%), της Πειραιώς (-0,59%) και της Eurobank (-0,55%).
Οι μετοχές της Alpha Bank διαπραγματεύονται από σήμερα χωρίς το μέρισμα των 0,02602 ευρώ ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.134.171 και 4.365.429 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 44,15 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή με 21,45 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 38 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ +9,26% και Alpha Αστικά Ακίνητα +8,09%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ -6,84% και Μουζάκης -3,70%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 31,6000 +0,16%
ALPHA BANK: 1,6600 -1,25%
AEGEAN AIRLINES: 11,5500 +0,96%
VIOHALCO: 5,9700 +0,84%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,7800 +0,79%
ΔΑΑ:7,9980 +2,67%
ΔΕΗ: 11,6300 +1,13%
COCA COLA HBC: 33,4400 +0,42%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0600 -0,48%
ΕΛΠΕ: 7,3350 -0,88%
ELVALHALCOR: 1,8300 -0,11%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,4300 -0,02%
ΕΥΔΑΠ: 5,7900 +0,52%
EUROBANK: 2,0380 -0,59%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,4800 +2,89%
MOTOR OIL: 23,3200 +0,78%
JUMBO: 25,0000 +0,81%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,0000 +2,21%
ΟΛΠ: 27,5000 αμετάβλητη
ΟΠΑΠ: 15,9800+0,69%
ΟΤΕ: 14,8100 +0,61%
AUTOHELLAS:11,8400 +1,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 -0,55%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 -0,18%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2900 +0,26%
