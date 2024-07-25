Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να παρουσιάζεται ανθεκτική στις διεθνείς πιέσεις, περιορίζοντας σημαντικά, στο κλείσιμο τις αρχικές απώλειες.

Στηρίγματα στην αγορά έδωσε η μετοχή του ΟΤΕ και ο τίτλος της Εθνικής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.463,82 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.450,32 μονάδες (-1,12%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 96,02 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.659.974 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,50%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+3,44%), της Εθνικής (+0,98%), της Viohalco (+0,85%) και της Μυτιληναίος (+0,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-5,53%), της Lamda Development (-1,09%), της Aegean Arlines (-0,95%) και της Τιτάν (-0,79%).

Oι μετοχές της Eurobank διαπραγματεύθηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,093 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 6.843.157 και 4.426.504 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 16,64 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 14,06 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 53 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +7,62% και Κέκροψ +3,72%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -10,00% και Χαϊδεμένος -8,27%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,5500 -0,79%

ALPHA BANK: 1,6810 -0,24%

AEGEAN AIRLINES: 11,4400 -0,95%

VIOHALCO: 5,9200 +0,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6400 -0,23%

ΔΑΑ: 7,7900 -0,38%

ΔΕΗ: 11,5000 -0,26%

COCA COLA HBC: 33,3000 +0,48%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0700 -0,48%

ΕΛΠΕ: 7,4000 -0,27%

ELVALHALCOR: 1,8320 -0,43%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4320 +0,98%

ΕΥΔΑΠ: 5,7600 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,05000 -5,53%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2700 -1,09%

MOTOR OIL: 23,1400 -0,43%

JUMBO: 24,8000 -0,72%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,2000 +0,56%

ΟΛΠ: 27,5000 -0,36%

ΟΠΑΠ: 15,8700 -0,56%

ΟΤΕ: 14,7200 +3,44%

AUTOHELLAS: 11,7200 -0,51%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8010 -0,24%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9200 -0,73%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2400 -0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

