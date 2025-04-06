Η πρόσφατη αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον οίκο αξιολόγησης Moody's άνοιξε το δρόμο της επιστροφής του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ώριμες αγορές, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές.

Τις τελευταίες εβδομάδες η αγορά τρέχει με βασικό καταλύτη την προσδοκώμενη αναβάθμιση της σε ανεπτυγμένη και κοιτάζοντας στο μέλλον, η πιθανή αναβάθμιση του ΧΑΑ σε ανεπτυγμένη αγορά θα μπορούσε να είναι μεταμορφωτική. Όμως ο νέος γύρος επιθετικών δασμών που επιβάλουν οι ΗΠΑ κλιμάκωσε τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και πυροδότησε φόβους για οικονομική επιβράδυνση και άνοδο του πληθωρισμού και αλλάζει το διεθνές επενδυτικό τοπίο, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Η αναβάθμιση από τον οίκο Moody΄s, μπορεί να οδηγήσει και τον οίκο FTSE να ανοίξει τον δρόμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές. Την ερχόμενη Τρίτη 8 Απριλίου, θα έχουμε την ενδιάμεση ενημέρωση από τον FTSE σχετικά με την πιθανή μετακίνηση της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές από τις αναδυόμενες αγορές.

Μία τέτοια εξέλιξη θα επιβεβαιώσει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στα κρίσιμα μεγέθη τόσο της αγοράς, όσο και των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που είναι υποβαθμισμένο από το 2013 και βρέθηκε από τις Ανεπτυγμένες Αγορές στις Αναδυόμενες .

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, το ελληνικό χρηματιστήριο υποβαθμίστηκε από τον σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης παγκοσμίως, τον MSCI, με ενεργητικό 12 τρισ. δολάρια, τον οποίο παρακολουθούν οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι. Ανάλογη υποβάθμιση δεν έχει υπάρξει για κανένα άλλο χρηματιστήριο ανεπτυγμένων αγορών.

H επάνοδος του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές είναι ένα στοίχημα μεγάλης σημασίας για το ελληνικό χρηματιστήριο, που έχασε, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και της υποβάθμισης του αξιόχρεου της χώρας, τη θέση του στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών, με αποτέλεσμα έκτοτε να αντλεί κεφάλαια η ελληνική αγορά μόνο από τη μικρή «λίμνη» των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και hedge funds που τοποθετούνται σε αναδυόμενες αγορές, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Με την αναβάθμιση θα ενισχυθεί το κύρος και η εικόνα του ΧΑ, προσελκύοντας περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια. Οι εισηγμένες θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα κεφάλαια, που επενδύουν σε ανεπτυγμένες αγορές, ενισχύοντας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

O χρόνος της αναβάθμισης φαίνεται ότι μετράει πλέον αντίστροφα καθώς στις 8 Απριλίου ο FTSE αναμένεται να δώσει το σήμα για την ημερομηνία επιστροφής του στις ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές, που θα αποτελέσει ορόσημο για την εισροή κεφαλαίων των ξένων επενδυτών. Εκτιμάται ότι το ύψος τους θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ, δίνοντας μία ακόμη σημαντική ώθηση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Η JP Morgan εκτιμά, ότι σε περίπτωση αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, θα υπάρξουν εκροές 1,83 δισ. δολ. λόγω εξόδου από τους δείκτες FTSE Emerging Market και εισροές 1,75 δισ. λόγω εισόδου στους δείκτες από τους δείκτες FTSEDeveloped Market.

Στα θετικά της αναβάθμισης να αναφέρουμε και την διαφορά των κεφαλαίων που διακινούνται στις αναδυόμενες και στις ανεπτυγμένες αγορές. Στην πρώτη κατηγορία διακινούνται περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και στις ανεπτυγμένες περί τα 15 τρισ. 'Αρα η "λίμνη" κεφαλαίων στις αναπτυγμένες αγορές είναι πολύ μεγαλύτερη.

Στον προθάλαμο της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές έχουν θέσει το Χρηματιστήριο Αθηνών ο οίκος FTSE και ο οίκος S&P, καθώς το περιέλαβαν στη λίστα παρακολούθησης (watchlist) του 2025, οπότε και θα ληφθεί η τελική απόφαση για την επάνοδό του στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Χ.Α. λαμβάνει αξιολογήσεις από τρεις οίκους, τον MSCI τον οίκο FTSE και τον οίκο αξιολόγησης S&P. Ο κάθε ένας θέτει τις δικές του προϋποθέσεις και όρους για ένταξη στις ώριμες αγορές. Ο οίκος ΜSCI σε πρόσφατη αξιολόγηση του δεν προχώρησε στην ένταξη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε «watch list για αναβάθμιση». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70% των funds ακολουθούν τους δείκτες MSCI, καθιστώντας την αναβάθμιση από τον οίκο MSCI κρίσιμο παράγοντα.

Πολλές συζητήσεις έχουν προκαλέσει εκθέσεις μερικών οίκων, όπως της JP Morgan σύμφωνα με την οποία Ελλάδα θα ήταν καλύτερο να παραμείνει στις Αναδυόμενες Αγορές.

Πρώτοι στο χωριό ή τελευταίοι στην πόλη; Η "απάντηση" του CEO του Ομίλου Χρηματιστήριο Αθηνών, κ. Γ. Κοντόπουλου, την οποία αρέσκεται να δίνει είναι : "Μία ομάδα της Super League 2 που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις έχει στόχο να ανεβεί στην Super League 1".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

