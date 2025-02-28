Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 0,64% με κέρδη 9,40% από αρχές 2025

Με πτώση 0,64% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, μετά από εννέα εβδομάδες ανόδου, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 11,41%. Η αγορά διόρθωσε ήπια την εβδομάδα αυτή, καθώς οι ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών απορροφήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους από τη ζήτηση.

Στήριγμα στην αγορά δίνουν τα καλά αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες εταιρείες για την οικονομική χρήση του 2024, ιδιαίτερα οι τράπεζες, ο δείκτης των οποίων έκλεισε με ήπια άνοδο, παρά την γενικότερη πτώση της αγοράς. Οι τράπεζες ανακοίνωσαν υψηλές επιδόσεις για την προηγούμενη χρήση, δείχνουν ότι έχουν εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης κερδοφορίας και διανομής ικανοποιητικών μερισμάτων. Την ίδια ώρα οι εισηγμένες ήδη έχουν μοιράσει μερίσματα 1 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα επίπεδα των 5 δις. ευρώ, ενώ ένα μέρος από αυτά θα επανεπενδυθεί στο Χρηματιστήριο, ενισχύοντας την ρευστότητα της αγοράς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.607,79μονάδες, έναντι 1.618,16 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,64%, έκλεισε τον Φεβρουάριο με κέρδη 3,77%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 9,40%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,63%, έκλεισε τον μήνα με άνοδο 4,36% και από τις αρχές του 2025 ενισχύεται σε ποσοστό 10,42%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 2,11%, τον Φεβρουάριο ενισχύθηκε κατά 0,90%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 6,54%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,59%, τον Φεβρουάριο ενισχύθηκε κατά 5,49%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 16,02%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1,311 δισ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 263,177 εκατ. ευρώ, από 137,008 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα μειώθηκε κατά 372 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 113,134 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 9,989 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

