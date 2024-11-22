Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 0,16%, κέρδη 8,39% από τις αρχές του 2024

Με μικρή πτώση 0,16% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μία ασταθή εβδομάδα για τα διεθνείς αγορές και για την εγχώρια αγορά.

Η κλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία επιδείνωσε τον γεωπολιτικό κίνδυνο και προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές, με το ελληνικό Χρηματιστήριο να πλήττεται, κυρίως λόγω της ρηχότητάς του, ενώ ανέστειλε και την είσοδο σε αρκετές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, παρά τα ελκυστικά επίπεδα εισόδου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές η πορεία της αγοράς δεν συμβαδίζει με την ιδιαίτερα καλή πορεία των δημοσιονομικών της χώρας και την πορεία των εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες ανακοινώνουν μεγέθη που έχουν να καταγράψουν πάνω από 15 και πλέον έτη, ενώ την ίδια ώρα αναθεωρούν θετικότερα τα επιχειρηματικά τους πλάνα, δίνοντας νέους υψηλότερους στόχους. Τα θετικά αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες εταιρείες για το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2024 δεν έχουν αποτυπωθεί στις τιμές των μετοχών.

Το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται στην οίκο αξιολόγησης Fitch, που θα ανακοινώσει την αξιολόγησή του για το ελληνικό αξιόχρεο ("ΒΒΒ-" σταθερή προοπτική).

Μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου του Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα (ΒΒΒ-) κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2023 από τους οίκους αξιολόγησης DBRS Morningstar, Standard & Poor's, Fitch Ratings, R&I και Scope, καθώς επίσης και την αναβάθμιση από τη Moody's στη βαθμίδα Ba1, ακολούθησε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους η αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης Standard & Poor's, Scope, DBRS Morningstar και Moody's. Το γεγονός αυτό καθιστά πιθανή μία νέα αναβάθμιση του αξιόχρεου κατά τους προσεχείς μήνες. Ο μόνος οίκος που δεν έχει δώσει επενδυτική βαθμίδα είναι η Moody’s.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.401,58 μονάδες, έναντι 1.403,87 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,16%, ενώ από τις αρχές του μήνα ενισχύεται 1,37% και από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 8,39%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με οριακή άνοδο 0,03% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 8,98%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,86%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση 1,18%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,03%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 11,72%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 566,994 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113,399 εκατ. ευρώ έναντι 138,851 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή υποχώρησε κατά 2,455 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 98,796 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 10,908 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.