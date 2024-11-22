Ελαφρύνσεις στα τέλη του Δήμου Αθηναίων για ευάλωτους πολίτες

Σε ελαφρύνσεις των δημοτικών τελών για ευάλωτους κοινωνικά δημότες αναμένεται να προχωρήσει ο δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της πολιτικής της δημοτικής Αρχής για στήριξή τους. Ωστόσο, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση στα τέλη που αφορούν την κατάληψη δημόσιου χώρου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μηδενισμό στα δημοτικά τέλη για τέσσερις κατηγορίες:

Για άτομα με αναπηρία άνω του 80% Για μονογονεϊκές οικογένειες Για όσους δικαιούνται στήριξη λόγω «ενεργειακής φτώχειας» Για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της ορθολογικοποίησης, θα υπάρξουν μικρές αυξήσεις στα τέλη για την κατάληψη δημόσιου χώρου και για τη διαφήμιση. Όπως υποστηρίζουν από τον Δήμο, η αύξηση αυτή είναι ανταποδοτική, γιατί τα ποσά που θα εισπραχθούν, θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση δημοτικών υπηρεσιών (καθαριότητα, φωτισμός, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Έτσι, λοιπόν, οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να είναι:

- Κατά 10% τα τέλη για τραπεζοκαθίσματα, κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από εμπορικά καταστήματα, δεξαμενές καυσίμων σε κοινόχρηστο χώρο.

- Κατά 15% τα τέλη διαφήμισης και για τις τουριστικές πινακίδες.

Οι αυξήσεις δεν αφορούν τα δημοτικά τέλη των δημοτών, που θα παραμείνουν σταθερά και δεν αφορούν και τις βιτρίνες των καταστημάτων, αλλά μόνο την έκθεση προϊόντων σε δημόσιο χώρο.

Αυτό που λένε από τον Δήμο Αθηναίων, είναι πως πρωταρχικό στόχο αποτελεί το νοικοκύρεμα των οικονομικών και επαναλαμβάνουν πως παρέλαβαν μεγάλα ελλείμματα και οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως είναι τα υψηλά τέλη ταφής απορριμμάτων και η αύξηση του μισθολογικού κόστους των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.