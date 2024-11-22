Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,28%, στα 97,06 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κλείνει πάνω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ, της Coca Cola HBC, της Jumbo και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.401,58 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,28%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.390,58 μονάδες (-0,50%) και υψηλότερη τιμή στις 1.403,88 μονάδες (+0,45%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, κατέγραψε πτώση 0,16%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 8,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 97,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.067.323 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+3,27%), της Coca Cola HBC (+1,93%), της Jumbo (+1,90%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,82%) και της Τιτάν (+1,48%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,05%), των ΕΛΠΕ (-1,84%), της Εθνικής (-1,59%) και της Πειραιώς (-1,13%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.446.123 και 4.431.190 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,70 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 51 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +4,07% και Αφοί Κορδέλλου +3,80%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα -8,62% και Χαϊδεμένος -8,20%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 37,6500 +1,48%

ALPHA BANK: 1,5305 -2,05%

AEGEAN AIRLINES: 9,5800 +1,43%

VIOHALCO: 5,1900 +0,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:17,9000 +1,82%

ΔΑΑ: 7,9900 +0,13%

ΔΕΗ: 11,6500 -0,85%

COCA COLA HBC: 33,7400 +1,93%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,6320 +0,74%

ΕΛΠΕ: 6,6750 -1,84%

ELVALHALCOR: 1,8000 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 6,9240 -1,59%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,0360 -0,20%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2700 -0,14%

MOTOR OIL: 19,2000 -0,62%

JUMBO: 24,6600 +1,90%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,7000 +0,96%

ΟΛΠ: 29,8500 -0,50%

ΟΠΑΠ: 15,8000 +3,27%

ΟΤΕ: 15,2100 +1,33%

AUTOHELLAS: 10,1000 -1,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5890 -1,13%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7200 -0,92%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,8000 -0,05%

