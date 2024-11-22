Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch

'Ανοδος των τιμών και υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε σήμερα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων ενόψει της αποψινής «ετυμηγορίας» της Fitch.

Σημειώνεται ότι ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch από τον περασμένο Ιούνιο αξιολογεί την Ελλάδα με ΒΒΒ- και τις προοπτικές σταθερές.

H Fitch αναγνωρίζει ότι η ότι η Ελλάδα καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους μεταξύ των χωρών που καλύπτει, καθώς οι επιδόσεις στο δημοσιονομικό πεδίο συνοδεύονται από ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις του οίκου, ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 2,3% φέτος, 2,4% το 2025 και στο 1,9% το 2026.

Γενικότερα, σύμφωνα με τους οίκους αξιολόγησης, περαιτέρω αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μπορεί να προκύψουν από τις διατηρήσιμες οικονομικές επιδόσεις, τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθούν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και μια περαιτέρω μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, με το τελευταίο να πλησιάζει έτσι τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, οι αγορές τιμολογούν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα πιο ευνοϊκά σε σύγκριση με τον μέσο όρο των κρατικών ομολόγων με αντίστοιχη διαβάθμιση ΒΒΒ. Όπως εκτιμούν οι αναλυτές η τιμολόγηση των Ελληνικών κρατικών ομολόγων από την αγορά αντιστοιχεί σε πιστοληπτική διαβάθμιση επιπέδου -A.

Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σήμερα υποχώρησε στο 3,12% από 3,22% που ήταν στις αρχές της εβδομάδας.

Πιο αναλυτικά, στη δευτερογενή αγορά και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 352 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 154 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,12% % έναντι 2,24% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0.91%.

Πηγή: skai.gr

