Σκυλακάκης: Στις αρχές Δεκεμβρίου η παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στις αρχές Δεκεμβρίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τις παρεμβάσεις για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους καταναλωτές από την κρίση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη, δήλωσε απόψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το είδος των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν.

Στις αρχές Δεκεμβρίου θα είναι γνωστά τα δεδομένα των τιμών (χονδρικής αλλά και κυρίως οι τιμές καταναλωτή) προκειμένου η κυβέρνηση να πάρει τις αποφάσεις της για το εύρος της παρέμβασης.

Ο κ.Σκυλακάκης προσέθεσε ότι από την πλευρά της Επιτροπής προκρίνονται περισσότερο δημοσιονομικά εργαλεία και λιγότερο κανονιστικά.

Αναλυτικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε:

«Είχαμε μια ενδιαφέρουσα και πολύ παραγωγική συνάντηση με την τεχνική ομάδα της Επιτροπής, με αντικείμενο τα φαινόμενα των πολύ υψηλών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό που προκύπτει αβίαστα είναι ότι η Ελλάδα έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει από την πλευρά της για να συνεισφέρει στην εθνική και ευρωπαϊκή αγορά. Αυτήν την περίοδο παράγουμε πολλή ενέργεια, εξάγουμε πολλή ενέργεια, έχουμε τις διασυνδέσεις και έχουμε και πολύ μεγάλη ευελιξία στην παραγόμενη ενέργεια. Αυτή η θετική στάση της χώρας γίνεται κατανοητή από την Επιτροπή. Συζητούμε με την Επιτροπή τη δέσμευση της κυβέρνησης, που είναι να μην αφήσει να περάσουν στους καταναλωτές αυτές οι αυξήσεις. Συζητούμε τα εργαλεία με τα οποία θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο, εργαλεία που από την πλευρά της Επιτροπής υπάρχει μια διάθεση να είναι περισσότερο δημοσιονομικά και λιγότερο κανονιστικά σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς. Αυτό που οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι η κυβέρνηση στις αρχές Δεκεμβρίου θα ανακοινώσει τις παρεμβάσεις που τους αφορούν και θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες αυτής της κρίσης στη ΝΑ Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

