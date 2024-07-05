Ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Ιούνιο

Στα 6,7 δισ. ευρώ ανέρχονται οι αρχικές οφειλές που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Ιουνίου, ανεβάζοντας τον αριθμό των επιτυχών ρυθμίσεων συνολικά στις 19.223, ανακοινώθηκε πριν λίγο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι μόνο τον Ιούνιο οι νέες ρυθμίσεις ανήλθαν σε 1.344 καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Σε σχετική έκθεση παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά εγκρισιμότητας των χρηματοπιστωτικών φορέων (τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης) για αιτήσεις με οφειλές έως 250.000 ευρώ, με τις Intrum, QQuant και Veraltis να σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά.

Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης δανείων τον Μάιο, τέσσερις εκ των οποίων πραγματοποίησαν συνολικά απευθείας διμερείς ρυθμίσεις ύψους 290 εκατ. ευρώ για 4.154 οφειλέτες.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους το β’ τρίμηνο του 2024 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 13.000 ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης οφειλετών myEGDIX.live.gov.gr. Πρόκειται για σημαντική αύξηση από τα 12.000 του α’ τριμήνου του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται πανελλαδικά με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Επισυνάπτονται η μηνιαία έκθεση προόδου Εξωδικαστικού Μηχανισμού - Ιουνίου 2024, τα στοιχεία β’ τριμήνου 2024 της ψηφιακής πλατφόρμας myEGDIXlive και τα στοιχεία διμερών ρυθμίσεων Μαΐου 2024.

