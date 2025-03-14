Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 1,33% - Σε νέα υψηλά 14 ετών η αγορά

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.690 μονάδων και να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 14 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.693,61 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,33%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2011 (1.715,13 μονάδες).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε άνοδο 4,07%, ενώ από τις αρχές του 2025 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 15,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 231,4 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.414.999 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,55%.

Με άνοδο έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+4,40%), της Πειραιώς (+3,87%), της Aegean Airlines (+3,43%), του ΟΛΠ (+2,63%) και της Motor Oil (+2,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 11.440.121 και 11.396.456 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 58,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 44,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 77 μετοχές, 28 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ (+9,17%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+4,80%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-8,00%) και Frigoglass (-6,90%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,4800 +1,86%

OPTIMA:14,9600 +0,13%

ΤΙΤΑΝ: 41,2000 +1,73%

ALPHA BANK: 2,2380 +0,81%

AEGEAN AIRLINES: 11,7600 +3,43%

VIOHALCO: 5,7500 +1,23%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,8000 +0,11%

ΔΑΑ:8,8100 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 13,5700 +1,42%

COCA COLA HBC:40,6600 +1,09%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3350 +1,08%

ΕΛΠΕ: 7,8000 +0,52%

ELVALHALCOR: 2,1600 +1,41%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,2900 +1,98%

ΕΥΔΑΠ: 5,9800 +0,67%

EUROBANK: 2,6300 +0,31%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6200 +1,38%

MOTOR OIL: 22,3800 +2,19%

JUMBO: 27,3200 +0,81%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:38,2000 +0,63%

ΟΛΠ:33,2000 +2,63%

ΟΠΑΠ: 17,5000 +1,04%

ΟΤΕ: 15,5000 +1,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,1800 +3,87%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3000 +4,40%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

