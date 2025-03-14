Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 4,07% - Κέρδη 15,24% από τις αρχές του 2025

Με ισχυρή άνοδο 4,07% έκλεισε την εβδομάδα που τελειώνει η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία «βλέπει» προς τα επίπεδα των 1.700 μονάδων, κλείνοντας σε υψηλά 14 ετών (από τον Φεβρουάριο του 2011),

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή ετυμηγορία του οίκου αξιολόγησης Moody's για την ελληνική οικονομία, ο μόνος οίκος που δεν μας έχει δώσει επενδυτική βαθμίδα. Μερικοί αναλυτές θεωρούν την αναβάθμιση ήσσονος σημασίας, καθώς η επενδυτική κοινότητα αντιμετωπίζει τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σαν να έχουν ήδη λάβει την επενδυτική βαθμίδα. Όμως αρκετοί εκτιμούν ότι η αξιολόγηση της Moody΄s, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ο οίκος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, γι' αυτό και η δυνητική ζήτηση σε περίπτωση αναβάθμισης για τα ελληνικά ομόλογα μπορεί να φτάσει πλέον ακόμη και στα 20 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τον τραπεζικό κλάδο, με τους επενδυτικούς οίκους να ανανεώνουν τη «ψήφο» τους για τις τραπεζικές μετοχές, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024.

«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει η Morgan Stanley και εκτιμά πως οι μετοχές τους θα αυξηθούν κατά 25% ενώ σε ένα bullish σενάριο το ράλι μπορεί να φτάσει έως και το 50%. Επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν φθηνότερες από τις τράπεζες της ΕΕ. Οι αποτιμήσεις τους εξακολουθούν να είναι φθηνές καθώς ο δείκτης P/E για το 2026 διαμορφώνεται στο 6,5x P/E.

Η τιμή στόχος για την Πειραιώς αυξάνεται στα 6,14 ευρώ, για την Eurobank δίνει τιμή- στόχο τα 3,18 ευρώ για την Alpha Bank τα 2,64 ευρώ και για την Εθνική αυξάνει την τιμή στόχο στα 10,66 ευρώ.

Η Euroxx Securities σε έκθεσή της για τις τράπεζες ανεβάζει τις τιμές στόχους και τονίζει ότι είναι υπερβολικά μεγάλο το discount ,μεγαλύτερο του 30%, έναντι ευρωπαϊκών τραπεζών.

Για την Εθνική δίνει τιμή- στόχο τα 12,1 ευρώ, για την Πειραιώς τα 7 ευρώ, για την Eurobank τα 3,5 ευρώ και για την Alpha Bank τα 3,2 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα μερίσματα υπολογίζει ποσοστό αποπληρωμής στο 50% από την Eurobank, την Alpha και την Πειραιώς και στο 60% από την Εθνική. Οι μερισματικές αποδόσεις του κλάδου υπερβαίνουν το 8% επί των προσδοκώμενων κερδών του 2025.

Η Optima Bank επαναλαμβάνει την αξιολόγηση «αγορά» (buy) για τις τράπεζες, με τιμές-στόχους για την Πειραιώς τα Euro6,20 και την Αlpha Bank τα Euro2,55 να είναι οι κορυφαίες επιλογές για τον κλάδο. Οι τιμές-στόχοι για την Εθνική είναι τα Euro10,92 και για τη Eurobank τα Euro3,00.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.693,61 μονάδες, έναντι 1.627,36 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 4,07%, από τις αρχές Μαρτίου σημειώνει άνοδο 5,34%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 15,24%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,97% και από τις αρχές του 2025 σε ποσοστό 17,52%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 2,56%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 8,55%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 8,38%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 29,84%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1,182 δισ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 236,512 εκατ. ευρώ, από 268,377 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυξήθηκε κατά 3,825 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 117,968 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 14,822 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.