Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,88% στα 79,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις, με περιορισμένο τζίρο, επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά ανέκαμψε μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,74%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.419,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,88%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,66%, ενώ από τος αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,75%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 79,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.389.273 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,97%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,89%), του ΟΠΑΠ(+2,37%), της ΔΕΗ (+2,24%), της Jumbo (+2,18%) και της Ελλάκτωρ (+1,54%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean (-0,47%), της Σαράντης (-0,37%) και της Πειραιώς (-0,23%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.481.897 και 3.471.995 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 14,60 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 12,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 33 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ave +8,05% και Μουζάκης (κ) +6,50%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -10,40% και Γενική Εμπορίου -9,27%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,7000 +0,63%

ALPHA BANK: 1,5100 +0,67%

AEGEAN AIRLINES: 10,7000 -0,47%

VIOHALCO: 5,5400 +0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,2000 +1,30%

ΔΑΑ:7,7000 -0,13%

ΔΕΗ: 11,4000 +2,24%

COCA COLA HBC:33,4600 -0,12%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9800 +1,54%

ΕΛΠΕ: 7,0550 +1,36%

ELVALHALCOR: 1,8700 +3,89%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3060 +0,22%

ΕΥΔΑΠ: 5,6400 -0,18%

EUROBANK: 1,9755 +1,39%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 +1,30%

MOTOR OIL: 21,6600 +1,21%

JUMBO: 24,3800 +2,18%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,7600 +1,56%

ΟΛΠ:26,8500 +0,56%

ΟΠΑΠ: 16,0000 +2,37%

ΟΤΕ: 14,9700 +0,74%

AUTOHELLAS:10,9800 +0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8770 -0,23%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9600 +0,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,3600 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

