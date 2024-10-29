Για το αντικείμενο και τα οφέλη του μεγάλου αρδευτικού έργου μεταφοράς και διανομής νερού από τα δίκτυα Αναβάλου προς τον Δήμο Ερμιονίδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, ενημέρωσε την κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, «Η κατασκευή του έργου θα οδηγήσει σε σωστή διαχείριση, μεταφορά και κατανομή του διαθέσιμου νερού, με ορθολογικό και ελεγχόμενο τρόπο και σύμφωνα με τις ανάγκες της αρδευομένης περιοχής και του είδους καλλιέργειας, με αλλαγή του σημερινού καθεστώτος, κατά το οποίο η άρδευση γίνεται πλημμελώς, με επιφανειακές μεθόδους. Συνεπώς, το έργο θα εξασφαλίσει σημαντικό όφελος στην παραγωγική δραστηριότητα των περιοχών, με ταυτόχρονη αύξηση εισοδήματος και τόνωση της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η υπογραφή της σύμβασης του έργου, προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ, προγραμματίζεται για την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

