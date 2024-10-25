Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία πτώση 3,69% - Στις 1.390,25 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών την εβδομάδα που τελειώνει με την αγορά να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες 3,69%, με τους πωλητές να επικρατούν και στις πέντε συνεδριάσεις της εβδομάδος.

Η κόπωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι εμφανής λόγω της συνεχούς διάθεσης μετοχικών ποσοστών. Μέσα σε λιγότερο από 15 ημέρες αντλήθηκε από την αγορά σε μετοχές σχεδόν 1 δις ευρώ και 750 εκατ. και ευρώ σε ομολογιακές εκδόσεις. Οι διαθέσεις μετοχών φέτος έχουν απορροφήσει μέσα στο 2024 συνολικά κεφάλαια ύψους 4,2 δισ.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 7%.

Πάντως, ελκυστικό σημείο εισόδου στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών βλέπει η JP Morgan, τονίζοντας την ισχυρή δυναμική της κερδοφορίας και τις συνεχείς θετικές αναθεωρήσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS) από τις αρχές του έτους, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Όπως υπογραμμίζει, οι ελληνικές τράπεζες είναι οι "αγαπημένες" της από την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA). Ο κλάδος διαπραγματεύεται με discount 37% έναντι της Ευρώπης και 26% έναντι της CEEMEA.

Την ίδια ώρα Morgan Stanley και Goldman Sachs, αν και δηλώνουν αγοραστές των τραπεζικών μετοχών, μείωσαν τις τιμές- στόχους των τραπεζικών μετοχών.

Η Morgan Stanle για την Alpha Bank δίνει τιμή- στόχο στα 2,28 ευρώ , για την Εθνική στα 10,25 ευρώ, για την Πειραιώς στα 5,39 ευρώ και για τη Eurobank στα 2,63 ευρώ .

Η ευαισθησία των εσόδων από τόκους (ΝΙΙ) είναι η βασική συζήτηση για τις ελληνικές τράπεζες, με κάθε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης να αναμένεται να έχει αντίκτυπο στα καθαρά κέρδη κατά -0,8% - 1,7%

Και η Goldman Sachs, προχώρησε σε μείωση των τιμών - στόχων για τις Τραπεζικές μετοχές, απόρροια των αλλαγών στις εκτιμήσεις τους για τα επιτόκια της ΕΚΤ. Παρότι διατηρεί τις συστάσεις "buy", προχώρησε σε μικρή μείωση των τιμών - στόχων: για την Πειραιώς στα 5,40 ευρώ, για την Εθνική στα 10,60 ευρώ, για τη Eurobank στα 2,50 ευρώ και για την Alpha Bank στα 1,90 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.390,25 μονάδες, έναντι 1.443,57 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,69%, από τις αρχές του μήνα υποχωρεί σε ποσοστό 4,25%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 7,51%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 4,78% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 7,33%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 2,06%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 1,77%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 7,20%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 8,20%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 595,524 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 119,11 εκατ. ευρώ έναντι 105,544 εκατ. ευρώ.

