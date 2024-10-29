Σειρά ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στο έργο των Σκουριών διοργανώνουν η Ελληνικός Χρυσός και οι ανάδοχοι εργολάβοι του έργου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2024 σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, στον Σταυρό και στον Πολύγυρο. Η πρωτοβουλία - όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση- αποσκοπεί στην προσέλκυση και ενημέρωση ενδιαφερομένων από την περιοχή για περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας στο Έργο Σκουριών, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα το κατασκευαστικό σκέλος που είναι σε εξέλιξη, και εν συνεχεία τη λειτουργία του μεταλλείου.

«Καθώς οι κατασκευαστικές εργασίες στο μεταλλευτικό έργο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο το μεταλλείο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στα τέλη του 2025, δημιουργούνται πολυάριθμες νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους ρόλους, ανοιχτούς σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εργασιακής εμπειρίας ή εκπαιδευτικού υπόβαθρου» τονίζει η εταιρεία.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προσέλκυση και ενημέρωση ενδιαφερομένων από την περιοχή για περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας στο Έργο Σκουριών, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα το κατασκευαστικό σκέλος που είναι σε εξέλιξη, και εν συνεχεία τη λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου μεταλλείου.

Εκτός από την ενημέρωσή τους, οι ενδιαφερόμενες/οι θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν αιτήσεις ή βιογραφικά και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους τόσο της εταιρείας, όσο και των συνεργαζόμενων αναδόχων της κατασκευής του έργου των Σκουριών.

Σε αυτό το έργο, όλα τα χέρια είναι χρήσιμα

Οι 500 νέες ευκαιρίες απασχόλησης θα καλύπτονται σταδιακά, με αυτές που αφορούν στην κατασκευή του έργου να προηγούνται χρονικά. Στο σύνολό τους ωστόσο, θα απευθύνονται σε υποψήφιες και υποψήφιους όλων των ηλικιών ανεξαρτήτως πρότερης εργασιακής εμπειρίας και εκπαίδευσης. Στόχος της Ελληνικός Χρυσός ήταν και παραμένει η κάλυψη του μεγαλύτερου ποσοστού των θέσεων με εργατικό δυναμικό από την τοπική κοινωνία κατά προτεραιότητα (κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη και των γύρω περιοχών).

Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι, είτε βρίσκονται στο ξεκίνημα της καριέρας τους είτε προχωρούν στο επόμενο στάδιο, θα εκπαιδευτούν στο σύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης της Ελληνικός Χρυσός. Εκεί, μέσω των πλέον προηγμένων μεθόδων κατάρτισης, οι υποψήφιες/οι που θα επιλεγούν, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ενταχθούν με επιτυχία στους νέους ρόλους τους.

«Η Ελληνικός Χρυσός, πιστή στις δεσμεύσεις της για δημιουργία ευημερίας στις τοπικές κοινωνίες συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του τόπου μέσα από τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί, την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή και των σημαντικών κοινωνικών επενδύσεων που υλοποιεί» τονίζει η εταιρία.

Το έργο των Σκουριών έχει ήδη δημιουργήσει περί τις 900 νέες θέσεις εργασίας με στόχο να φτάσει τις 1.300 ως το τέλος του έτους. Η δημιουργία ενός πρότυπου μεταλλείου για τα ελληνικά δεδομένα, με τεχνολογικές καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές κατά τη λειτουργία του, θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμα οφέλη και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος τόσο για την περιοχή όσο και για τη χώρα.

«Η δημιουργία ενός πρότυπου μεταλλείου για τα ελληνικά δεδομένα, με τεχνολογικές καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές κατά τη λειτουργία του, θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμα οφέλη και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος τόσο για την περιοχή όσο και για τη χώρα», καταλήγει η Ελληνικός Χρυσός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.