Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη», θα στηρίξει την ευρωπαϊκή έρευνα στην υπερπροηγμένη τεχνολογία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με 1,4 δισ. ευρώ το 2025.

Το πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΚ για το 2025, το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προϋπολογισμό αυξημένο κατά σχεδόν 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα στήριξης της ρηξικέλευθης καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2025, το ΕΣΚ θα ενισχύσει την υπερπροηγμένη τεχνολογία στην ΕΕ με ακόμη περισσότερους πόρους ύψους 1,4 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Ορίζων Ευρώπη”. Η στοχευμένη στήριξη, ιδίως στο πλαίσιο της προκήρυξης STEP, θα συμβάλει στην κάλυψη κρίσιμων χρηματοδοτικών κενών και στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και ανθεκτικότερου οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη.»

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2025 διαθέτει υψηλότερο προϋπολογισμό, ενώ έχουν βελτιωθεί διάφορες πτυχές του βάσει των συστάσεων της επιτροπής του ΕΣΚ, όπως η πρόσβαση σε κλιμακούμενη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια με το πρόγραμμα επέκτασης της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη του ΕΣΚ (STEP), που θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού STEP.

Κατερίνα Πλατή

