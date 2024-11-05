Χρεοκοπία TGI Fridays στις ΗΠΑ: H ανακοίνωση για τα καταστήματα στην Ελλάδα

Διαχωρίζει τη θέση της η TGI Fridays στην Ελλάδα, μετά την αίτηση των TGI Fridays στο άρθρο 11 για αίτηση προστασίας από πτώχευση, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα TGI Fridays στην Ελλάδα ακμάζουν, επιδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι η TGI Fridays Franchisor LLC (Δικαιοπάροχος) στην οποία και ανήκουν τα δικαιώματα για το brand, τα περίπου 110 καταστήματα Franchise στην Αμερική και τα επιπλέον 320 καταστήματα διεθνώς σε 41 χώρες, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς να τίθεται θέμα προσφυγής τους στη διαδικασία του Άρθρου 11.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 11 έχει προσφύγει η TGI Fridays Inc, η οποία ελέγχει τα 39 εταιρικά καταστήματα της Αμερικής και μόνον, με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας και την αναδιάρθρωση της, καθώς, όπως σημειώνεται, τα προβλήματα της εταιρείας έχουν τις ρίζες τους στην περίοδο της πανδημίας και σε οφειλές που προέκυψαν κυρίως τη συγκεκριμένη περίοδο.

«Ο ελληνικός Όμιλος, όπως και ο Franchisor (δικαιοπάροχος) δεν επηρεάζονται από την προσπάθεια εξυγίανσης των εταιρικών καταστημάτων της Αμερικής και συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους. Μάλιστα, ο Όμιλος στην Ελλάδα συνεχίζει να έχει εξαιρετική πορεία, σημειώνοντας τις υψηλότερες πωλήσεις στην τρέχουσα χρήση από έναρξης της λειτουργίας του στη χώρα μας και εξετάζει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη του σήματος στην Ελλάδα αλλά και σε γειτονικές χώρες», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο CEO της Pax Hospitality Νίκος Νέγκας δήλωσε σχετικά με την υπαγωγή στο άρθρο 11 των εταιρικών καταστημάτων της Αμερικής ότι, «είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει με επιτυχία και θα επιτρέψει στο brand να επανέλθει σε υγιή ανάπτυξη στην Αμερική καθώς τα τελευταία χρόνια η χρηματοοικονομική θέση του είχε επιβαρυνθεί ιδιαίτερα, με επιπτώσεις στη λειτουργία των καταστημάτων και έλλειψη πόρων για ανάπτυξη. Ως εκ τούτου θεωρούμε θετική την εξέλιξη η οποία ακολουθεί σειρά προηγούμενων κινήσεων, με στόχο την εξυγίανση και υγιή πορεία του brand μελλοντικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.