Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας νέας μείωσης των επιτοκίων, εάν η περαιτέρω ανατίμηση του ευρώ αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας, Mάρτιν Κόχερ, στην εφημερίδα Financial Times.

«Εάν το ευρώ συνεχίσει να ανατιμάται, σε κάποιο στάδιο αυτό θα δημιουργήσει φυσικά την ανάγκη να αντιδράσουμε σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής», ανέφερε ο Κόχερ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

