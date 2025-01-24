Του Βαγγέλη Δουράκη

Τελευταία ευκαιρία για να αποφύγουν να πληρώσουν «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ θα έχουν για τις επόμενες λίγες ημέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία εντός της οποίας έχουν το δικαίωμα να «τσεκάρουν» τα έντυπα Ε9 που υπέβαλλαν στο Taxisnet και να διορθώσουν τυχόν λάθη. Αν η εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης είναι «θολή», τότε από την μια κινδυνεύουν να πληρώσουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ και από την άλλη να … «μπλέξουν» με την Εφορία αν το ποσό είναι χαμηλότερο από αυτό που πραγματικά τους αναλογεί.



Μάλιστα, υπάρχει δυνατότητα οι όποιες διορθώσεις να γίνουν αναδρομικά και για προηγούμενα χρόνια, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι εάν υπάρχουν διαφορές στην αντικειμενική αξία, θα επανυπολογιστεί και ο ΕΝΦΙΑ όλων των ετών που αφορούν οι διορθώσεις.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

Οι κάτοχοι ακινήτων θα έχουν το περιθώριο παρεμβάσεων στο έντυπο Ε9 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, καθώς τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν στο σύστημα μέσα στον Μάρτιο και ο φόρος που θα προκύψει θα αρχίσει να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως την 31η Μαρτίου και τις υπόλοιπες έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οφείλουν έως την 31η Ιανουαρίου να τσεκάρουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους, όπως αυτή απεικονίζεται στο Περιουσιολόγιο στο Taxisnet, να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη.

Ένας βασικός έλεγχος που πρέπει να γίνει έχει να κάνει με το αν συμφωνούν τα δηλωθέντα ακίνητα στο Κτηματολόγιο και στο Ε9, η δήλωση στην Εφορία της νομιμοποίησης ημιυπαίθριων και άλλων αυθαιρεσιών ή αδήλωτα τετραγωνικά κ.λπ.

Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Οδηγός της ΑΑΔΕ καταγράφει το που εντοπίζονται τα πιο συχνά λάθη στο έντυπο Ε9, σκιαγραφώντας έτσι και τα σημεία, τα οποία θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι.

Συγκεκριμένα, λάθη καταγράφονται:

Στην αναγραφή των στοιχείων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα σε αγροτεμάχια. Η νομοθεσία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται. Αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη, ο φόρος υπολογίζεται κανονικά. Εφόσον υπάρχουν λάθη πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν οι ανάλογοι κωδικοί. Σύμφωνα τώρα με τις οδηγίες μηχανογραφικής επεξεργασίας των δηλώσεων Ε9 που έχει εκδώσει η Α.Α.Δ.Ε, σε περίπτωση κατά την οποία στον πίνακα 2 του Ε9 έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (η στήλη 17) αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου (στη στήλη 17α ή 17β ή 17γ) τότε θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.

Στα στοιχεία για τα εμπράγματα δικαιώματα. Υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί ακινήτων και κινδυνεύουν να χρεωθούν με επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α., επειδή στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφοντας τον κωδικό 1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές στήλες του Ε9, ή παραλείποντας να αναγράψουν κάποιον κωδικό στις συγκεκριμένες στήλες.

Στα στοιχεία των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις που δεν αναγράφεται ποσοστό συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα το σύστημα να θεωρεί ότι είναι στο 100%, ενώ το ποσοστό είναι μικρότερο. Σε άλλες περιπτώσεις, το άθροισμα των ποσοστών συνιδιοκτησίας δεν είναι 100.

Στις επιφάνειες των κύριων και των βοηθητικών χώρων του ακινήτου. Στους βοηθητικούς χώρους ο ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος κατά 90%, αλλά αν αναγραφούν συνολικά μαζί με τους χώρους της κύριας κατοικίας, τότε πληρώνουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ χωρίς λόγο.

Στους ημιυπαίθριους χώρους. Αν έχουν νομιμοποιηθεί ημιυπαίθριοι χώροι της κατοικίας τότε, θα πρέπει να δηλωθεί το νέο εμβαδόν της κατοικίας και φυσικά ο ΕΝΦΙΑ θα είναι αυξημένος, τόσο για το 2025, όσο και για τα προηγούμενα έτη.

Στα στοιχεία για τα ημιτελή κτίσματα. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν

έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα. Ωστόσο αν κάποιο κτίσμα ήταν ημιτελές και έχει περατωθεί, τότε θα πρέπει να δηλωθεί και ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μεγαλύτερος και αναδρομικά από το έτος της μεταβολής.



Πηγή: skai.gr

