Ισχυρή κερδοφορία και βελτιωμένο πιστωτικό προφίλ παρουσίασαν οι ελληνικές τράπεζες το 2024. Τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και οι καθαρές προμήθειες, σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα και τις χαμηλότερες προβλέψεις για ζημίες δανείων στήριξαν τα αποτελέσματα το 2024.

Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ενισχύθηκε σημαντικά το 2024, αντανακλώντας τη συνεχή δημιουργία κερδών, ισχυρότερους ισολογισμούς και ενέργειες διαχείρισης κεφαλαίου, σημαντική αύξηση δανείων και πρωτοβουλίες εξαγορών.

Η υψηλή κερδοφορία των τραπεζών ανοίγει το δρόμο για τη διεύρυνση των διανομών με υψηλότερα μερίσματα αλλά και την υλοποίηση «επιθετικότερων» προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 2024 ανήλθαν σε 4,532 δισ. ευρώ έναντι 3,645 δισ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 24,33%.

Η Εθνική παρουσίασε το 2024 καθαρά κέρδη 1,158 δισ. από 1,106 το 2023 (+5%), η Alpha Bank κέρδη 860,9 εκατ. ευρώ εκατ. (+9,32%), η Eurobank 1,448 δισ. ευρώ από 1,140 δισ.(+27,02%) και Πειραιώς κέρδη 1,066 δισ. από 788 εκατ. το 2023 (+35,28%).

Τα καθαρά έσοδα από τους τόκους, όπως ήταν αναμενόμενο επιβραδύνθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2023.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες το 2023 παρουσίασαν καθαρά έσοδα από τόκους 8,597 δισ. ευρώ, 8,093 δισ. ευρώ το 2023 (+6,23%). Η Εθνική πέτυχε καθαρά έσοδα από τόκους 2,356 δισ. (+4,11%), η Πειραιώς 2,088 δισ. (+4,24%), η Eurobank 2,507 δισ. (+15,32%) και η Alpha Bank 1,646 δισ. ευρώ (-0,72%).

Την ίδια ώρα τα καθαρά έσοδα προμηθειών για τις τέσσερις τράπεζες ανήλθαν στα 2,149 δισ. ευρώ από 1,845 δισ. τη προηγούμενη χρήση (+16,48%).

Οι τράπεζες συνέχισαν να μειώνουν το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) την προηγούμενη χρονιά.

Όσον αφορά τον δείκτη των NPEs, η Εθνική μείωσε τον δείκτη στο 2,6% των δανείων από 3,7% το 2023, η Eurobank στο 2,9%, από 3,5%, η Πειραιώς στο 2,6% από 3,5% και η Alpha Bank στο 3,8% από 6,0%.

Η πιστωτική επέκταση

Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης, κινήθηκε πάνω από τις αρχικές προσδοκίες. Η μείωση των επιτοκίων, σε συνδυασμό με την καλή απόδοση της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα, έχει υποστηρίξει την πιστωτική επέκταση, σύμφωνα με τον οίκο DBRS. Το 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα ενήμερα δάνειά τους και κατ' επέκταση τη βάση εσόδων τους κατά περίπου 13,8 δισ. ευρώ, που αποτελεί την ισχυρότερη επίδοση των 15 τελευταίων ετών, έναντι 5,8 δισ. το 2023.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Eurobank διαμορφώθηκε στα 3,9 δισ. από 1,8 δισ. το 2023, στην Εθνική στα 3,1 δισ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ, στην Πειραιώς στα 3,6 δισ. ευρώ από 1,5 δισ. ευρώ και στην Alpha bank στα 3,2 δισ. ευρώ από 1,2 δισ. ευρώ το 2023.

Οι εκτιμήσεις των ξένων οίκων

«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει η Morgan Stanley και εκτιμά πως οι μετοχές τους θα αυξηθούν κατά 25% ενώ σε ένα bullish σενάριο το ράλι μπορεί να φτάσει έως και το 50%. Επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν φθηνότερες από τις τράπεζες της ΕΕ. Οι αποτιμήσεις τους εξακολουθούν να είναι φθηνές καθώς ο δείκτης P/E για το 2026 διαμορφώνεται στο 6,5x P/E..

Αυξάνει την τιμή στόχο για την Πειραιώς στα 6,14 ευρώ, για την Eurobank δίνει τιμή- στόχο τα 3,18 ευρώ για την Alpha Bank τα 2,64 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα αυξάνει την τιμή στόχο στα 10,66 ευρώ.

Ισχυρή κερδοφορία και βελτιωμένο πιστωτικό προφίλ «βλέπει» για τις ελληνικές τράπεζες ο οίκος αξιολόγησης DBRS Morning Star και σημειώνει ότι τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και οι καθαρές προμήθειες, σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα και τις χαμηλότερες προβλέψεις για ζημίες δανείων στήριξαν τα αποτελέσματα το 2024.

Αυξάνει τις τιμές στόχους για τις συστημικές τράπεζες και διατηρεί σύσταση αγοράς η UBS. Ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 2,68 ευρώ από τα 2,42 ευρώ προηγουμένως για τη Eurobank, θέτει την τιμή-στόχο στα 3,20 ευρώ από τα 3 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική ανεβάζει τον στόχο στα 11,6 ευρώ, από τα 11,2 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 6,30 ευρώ από τα 5,70 ευρώ.

Αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για την Πειραιώς μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του 2024 η JP Morgan και θέτει νέα τιμή- στόχο τα 6,30 ευρώ. Συγκρίνοντας την Πειραιώς με τις τράπεζες της νότιας Ευρώπης, η Πειραιώς εμφανίζει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες NPEs). H αμερικανική επενδυτική τράπεζα Jefferies προχωρά σε αύξηση στην τιμή-στόχο για την Πειραιώς στα 6,25 ευρώ από 5,80 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση για αγορά, ενώ επισημαίνει τις μερισματικές αποδόσεις του 9% και η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη σε ελκυστικούς όρους.

H αμερικανική επενδυτική τράπεζα Jefferies προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για την Alpha Bank, με την τιμή-στόχο για τη μετοχή να αυξάνεται σε 3,20 ευρώ από 2,70 ευρώ και η σύσταση να είναι buy (αγορά). Η αμερικανική τράπεζα «βλέπει» διανομή μερίσματος 1,4 δισ. ευρώ στους μετόχους την περίοδο 2025-2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

