Ένα στα είκοσι ελληνικά νοικοκυριά έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που "τρέχουν" αυτήν την περίοδο, το «Εξοικονομώ 2025» και το «Αλλάζω σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο μεν "Εξοικονομώ" οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ένταξης είναι μέχρι στιγμής 66.530, ενώ στο δεύτερο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί 130.057 αιτήσεις (79.685 για θερμοσίφωνα και 50.372 για αντλίες θερμότητας). Το γενικό σύνολο είναι 196.587 αιτήσεις έναντι 4,3 εκατ. που είναι σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το πλήθος των νοικοκυριών της χώρας. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των πολιτών για μείωση της ενεργειακής δαπάνης αλλά και του προβλήματος που έχει δημιουργήσει η αύξηση των τιμών της ενέργειας τα τελευταία χρόνια.

Το «Εξοικονομώ 2025» άνοιξε στις 8 Ιανουαρίου και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του δικτυακού τόπου του προγράμματος (https://exoikonomo2025.gov.gr) έως τις 20.3.2025.

Το πρόγραμμα αφορά κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα) και επιδοτεί:

* αντικατάσταση κουφωμάτων,

* τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης,

* αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης,

* σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),

* λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Αντίστοιχα το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» άνοιξε στις 13 Ιανουαρίου και οι αιτήσεις υποβάλλονται επίσης έως τις 20 Μαρτίου στο https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να τοποθετήσουν τον παραπάνω εξοπλισμό στην οικία τους (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενοικιαζόμενη ή παραχωρούμενη) και επιχορηγεί:

* Την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, σε ποσοστό 50% ή 60%. Το ακριβές ποσοστό διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

* Την αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας, σε ποσοστό 50%.

* Την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό 50% ή 60% (αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων και αν πρόκειται για θερμοσίφωνα ή αντλία θερμότητας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.