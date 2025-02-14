Για το τι σημαίνουν για την Ελλάδα και την Ευρώπη οι ανταποδοτικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας πως «οι εξαγωγές μας κατά 80% και πλέον πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 5% των εξαγωγών μας πάει στην Αμερική, είναι κι αυτό όμως σημαντικό, γιατί δυσκολεύει τις εξαγωγές».

«Ελπίζω οι πρώτες ενέργειες Τραμπ να λειτουργήσουν ως ξυπνητήρι για τις ευρωπαϊκές ηγεσίες»

«Δυσκολεύοντας τις εξαγωγές της Ευρώπης συνολικά, ωθεί την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κάτω. Αυτό είναι κακό νέο και για εμάς. Εάν προχωρήσουν δασμοί εναντίον της Ευρώπης, αναγκαστικά και η ΕΕ θα προχωρήσει σε τέτοια μέτρα εναντίον της Αμερικής. Θα υπάρχει λοιπόν ένας εμπορικός πόλεμος, βάλτε στην εικόνα και την Κίνα. Όλο αυτό δημιουργεί ένα οικονομικό πόλεμο διεθνώς και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί πόλεμοι με επίκεντρο τους δασμούς έχουν μόνο ηττημένους», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας:

«Στην Αμερική αυξάνοντας τους δασμούς, θα ακριβύνουν τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά που πάνε εκεί - όσα εξακολουθήσουν να πάνε - άρα θα ακριβύνουν και οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων στην Αμερική, άρα θα υπάρξει πίεση και στην αμερικανική οικονομία. Ακόμη και ο ισχυρότερος παίκτης δεν είναι μόνος του. Θέλω λοιπόν να ελπίζω πως όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης που θα οδηγήσει σε μια νέα ισορροπία των πραγμάτων. Εάν αυτό δεν συμβεί, αυτό προφανώς είναι κακά νέα για όλους».

Παράλληλα, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η Ευρώπη είναι μια «soft superpower», δηλαδή μια ήπια υπερδύναμη. «Είμαστε πολύ soft. Χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Το ένα είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην οικονομία, το δεύτερο να ενισχύσουμε την αυτονομία μας στην ενέργεια και το τρίτο φυσικά στην άμυνα. Εκεί έχει κάποιο δίκιο ο Τραμπ, για να τα λέμε όλα, ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν ξοδεύουν αυτά που υποχρεούνται να ξοδεύουν όντας κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ. Ελπίζω οι πρώτες ενέργειες του Τραμπ να λειτουργήσουν ως ξυπνητήρι για τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να κάνουν 5 πράγματα σε αυτόν τον τομέα».

Ο κ. Χατζηδάκης έβαλε «φρένο» στα σενάρια επαναφοράς των δώρων για μισθωτούς και συνταξιούχους του δημοσίου τομέα αλλά και σε οριζόντια καταβολή αναδρομικών στους συνταξιούχους με περικοπές στις επικουρικές τους. Όπως είπε, το κόστος αυτών των παρεμβάσεων φτάνει τα 8 δισ. ευρώ, κόστος το οποίο θα οδηγούσε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. «Πρέπει να κρατήσουμε ένα ζύγι», δήλωσε διευκρινίζοντας πως όσοι συνταξιούχοι έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια θα λάβουν μεμονωμένα τα αναδρομικά τους.

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το καλοκαίρι του 2020 είχε με επίσημες δηλώσεις του ξεκαθαρίσει το θέμα στη Βουλή. Δεν υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση απέναντι στους συνταξιούχους έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, με την έννοια ότι "ξεπάγωσε" τις αυξήσεις των συντάξεων. Δεύτερον, αντιμετωπίσαμε το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, αλλά να ξέρετε ότι παρά τις δραματικές περικοπές στις συντάξεις την περασμένη δεκαετία».

Επιπλέον, ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι σχεδιαζόμενες μειώσεις άμεσων φόρων θα έχουν εφαρμογή από τα εισοδήματα του 2025 τα οποία θα δηλωθούν το 2026, αποκλείοντας ταυτόχρονα βοήθημα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενόψει του Πάσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.