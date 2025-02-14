Οι σοκολάτες έχουν πάντα την τιμητική τους του Αγίου Βαλεντίνου συνοδευόμενες πιθανότατα από μια ανθοδέσμη. Για όποιον όμως θελήσει φέτος να πάρει σοκολάτες λόγω της ημέρας θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Με την τιμή των κόκκων κακάο, το βασικό συστατικό της σοκολάτας να σημειώνει πρωτοφανή ρεκόρ στην αγορά, η απλή χειρονομία θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκέφαλο σε κάποιους που ίσως το σκεφτούν διπλά πριν την κάνουν.

Χωρίς σοκολάτα του Αγίου Βαλεντίνου

«Η αύξηση της τιμής του κακάο είναι απολύτως θεαματική, τώρα εδώ και 2, 2 ½ χρόνια», δήλωσε ο Philippe de Sellier, επικεφαλής τόσο της εταιρείας Leonidas όσο και της βελγικής ομοσπονδίας σοκολάτας Choprabisco. Το καλοκαίρι του 2022 η τιμή του κακάο ήταν λιγότερη από $2.000 ο τόνος. Κορυφώθηκε στα $12.000 κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων και έκτοτε κυμαίνεται γύρω από το όριο των $10.000.

«Βλέπουμε άνευ προηγουμένου τιμές. Δεν ήταν τόσο υψηλές τα τελευταία 50 χρόνια», δήλωσε ο Bart Van Besien, σύμβουλος της ομάδας θεμιτού εμπορίου της Oxfam. Και ο αντίκτυπος μπορεί να γίνει αισθητός βαθιά στην γκουρμέ χώρα της σοκολάτας, το Βέλγιο, όπου μερικές από τις 280 εταιρείες σοκολάτας αιμορραγούν την εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Dominque Persoone, ιδιοκτήτης της φημισμένης μάρκας Chocolate Line, έχει ακόμα πολλούς κόκκους να αλέσει στο εργαστήριό του στην Μπριζ, αλλά θεωρεί τον εαυτό του τυχερό, εν μέρει επειδή έχει επίσης τη δική του φυτεία κακάο στο Μεξικό.

«Έχω πολλούς συναδέλφους που έχουν πραγματικά προβλήματα, επειδή η τιμή είναι πολύ υψηλή», είπε. «Αν δεν έχετε καλές επαφές, απλώς δεν παραδίδουν πια».

Κάποιοι αναγκάζονται να κλείσουν για τον Βαλεντίνο, είπε, και αναγκάζονται αυτή την ημέρα που θα μπορούσε σε άλλες περιπτώσεις να χαρακτηριστεί κερδοφόρα, να κάνουν αναγκαστικές διακοπές, ελπίζοντας ότι το Πάσχα, με τα αυγά και τα κουνελάκια του, θα έχουν καλύτερα νέα.

Πολλοί σοκολατοποιοί δεν μπορούν να πάνε για τα συνηθισμένα περιθώρια κέρδους και να μεταφέρουν όλο το επιπλέον κόστος των τιμών του κακάο στους πελάτες τους. Ο Persoone είπε ότι οι σοκολάτες του αυξήθηκαν στην τιμή κατά 20% μόνο τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο de Selliers είπε ότι εξαρτάται από παραγωγό σε παραγωγό.

Η τέλεια σοκολατένια καταιγίδα

Το σοκ των τιμών του κακάο είναι σχεδόν μια μεταφορική τέλεια καταιγίδα, που προέρχεται από ένα συνδυασμό παραγόντων, από το κλίμα, τις ασθένειες, την κερδοσκοπία για τα εμπορεύματα, τα δεινά των αγροτών και την κοινωνική άνοδο σε όλο τον κόσμο.

«Η πτώση που συνέβη τώρα στην παραγωγή συνδέθηκε άμεσα με την κλιματική αλλαγή», είπε ο Van Besien. Ο Persoone είπε επίσης ότι οι διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ νύχτας και ημέρας αυξήθηκαν στη μικρή λωρίδα γης γύρω από τον ισημερινό, όπου τα δέντρα μπορούν να ευδοκιμήσουν. Σε συνδυασμό με τις ασθένειες η συγκομιδή δεν ήταν η αναμενόμενη.

Την ίδια στιγμή σε όλο τον κόσμο, οι πληθυσμοί βγήκαν από τη φτώχεια, οι μεσαίες τάξεις επεκτάθηκαν σε μέρη όπως η Κίνα και η λαχτάρα για μια σοκολατένια λιχουδιά αυξήθηκε.

Ο De Selliers ανέφερε ότι «το 60% του κακάο προέρχεται από την Ακτή του Ελεφαντοστού και την Γκάνα και αυτοί οι αγρότες πρέπει να βγάλουν καλύτερα τα προς το ζην. Είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Ο Persoone συμφώνησε: «Δεν πληρώσαμε αρκετά για να έχουμε ένα καλό τίμημα για τους αγρότες».

Έτσι, παραδόξως, οι χαμηλές τιμές τότε, βοηθούν στην πρόκληση υψηλών τιμών τώρα.

Τόσο ο de Selliers όσο και ο Persoone ελπίζουν ότι εάν οι τιμές πέσουν ξανά, θα παραμείνουν γύρω στα $5.000 ή $6.000.

«Ελπίζω πραγματικά τα χρήματα να πάνε στους αγρότες», είπε ο Persoone. «Είναι μια μικρή πολυτέλεια που οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μπορούν να αντέξουν οικονομικά», είπε ο Persoone. «Ελπίζω να παραμείνει έτσι».

