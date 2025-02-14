Τελευταία μέρα για τις αιτήσεις μείωσης του ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα - Ποιοι τη δικαιούνται

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τέλος χρόνου σήμερα για τους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων οι οποίοι επιθυμούν να μειώσουν τον φετινό ΕΝΦΙΑ έως και 20%. Τα μεσάνυχτα τελειώνει η διορία που έχουν στη διάθεση τους για να δηλώσουν ότι ασφάλισαν την περιουσία τους ώστε στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ να «ελαφρύνει» το φόρο.



Με βάση και τις ειδοποιήσεις που έστελνε όλο αυτό το διάστημα η ΑΑΔΕ στου δικαιούχους η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι:

- 20%, για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000€

- 10%, για κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000€. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν δεν ασφαλίσουν τις κατοικίες τους, μέχρι την 1η Ιουνίου 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιάς από φυσικές καταστροφές.



Για να δοθεί η έκπτωση πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο σωρευτικά για πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς.

Το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο για όλο το έτος. Αλλιώς προβλέπεται αναλογική έκπτωση με ελάχιστη όμως διάρκεια ασφάλισης τους 3 μήνες.

Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 1000€/τ.μ

Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.



Η αίτηση για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.



Σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, ή αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει συνταχθεί για λογαριασμό τρίτου, ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να καταχωρίσει τους ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω email και θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για να λάβουν την έκπτωση.



Για να διευκολύνει του φορολογουμένους η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα σε όσες περιπτώσεις εστάλησαν τα σχετικά στοιχεία από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, να φέρουν προσυμπληρωμένη τη νέα αίτηση μείωσης ΕΝΦΙΑ, ανακτώντας στοιχεία της περσινής αίτησής τους, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες



Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι ακριβώς σε 2 εβδομάδες. Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των δηλώσεων και στη συνέχεια η ΑΑΔΕ, αφού επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα χορηγήσει την έκπτωση στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση.



Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr οι δικαιούχοι του μειωμένου ΕΝΦΙΑ λόγω ασφαλισμένης κατοικίας δεν ξεπερνούν τις 250.000 από 215.000 πέρυσι, επομένως ο διπλασιασμός της έκπτωσης (ήταν οριζόντια 10% για το 2024) δεν «θάμπωσε» ακριβώς με τα αποτελέσματα της.



Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στα μέσα Μαρτίου. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις στο διάστημα Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026.

