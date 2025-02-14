Του Βαγγέλη Δουράκη

«Φωτιά» παίρνουν οι λογαριασμοί ρεύματος και όχι μόνον λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας που όπως όλα δείχνουν θα κάνει νέο άλμα από τον Μάρτη: Κοντά στο κόστος τους ηλεκτρικού ρεύματος, «φουσκώνουν» και οι χρεώσεις υπέρ Δήμων, ενώ μέσα στον τρέχοντα μήνα θα κριθεί και η αναπροσαρμογή των παγίων που πληρώνουν οι καταναλωτές για τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ενέργειας), ο οποίος ζητά ενίσχυση κατά 23% των εσόδων του.

Όπως γίνεται κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ο κάθε καταναλωτής θα χρειαστεί να βάλει εκ νέου πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, τόσο για να καλύψει το αυξημένο κόστος της κιλοβατώρας, όσο και για να αντεπεξέλθει στις επιβαρύνσεις που προκύπτουν στις χρεώσεις υπέρ Τρίτων που αφορούν σε δημοτικά τέλη, αλλά και στα πάγια του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να αποκλείεται να ακολουθήσει και αναπροσαρμογή των χρεώσεων του ΑΔΜΗΕ.

«Άλμα» τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

Και όλα αυτά με τον καταναλωτή να είναι απροστάτευτος και έρμαιο τόσο των διαθέσεων των διεθνών αγορών, αλλά και εκείνων των Δήμων σε ολόκληρη την Επικράτεια, όπως και σε αυτές του ΔΕΔΔΗΕ.

Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή: Ο Φεβρουάριος δεν μπήκε με τους καλύτερους οιωνούς όσον αφορά στην εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος: Στην Ελλάδα η χονδρική τιμή ξεπέρασε τα 200 ευρώ η μεγαβατώρα και οι προβλέψεις για τη συνέχεια δεν είναι καθόλου καθησυχαστικές.

Στο Χρηματιστήριο Ενέργειας η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 12,5% ευρώ σε μία ημέρα και διαμορφώθηκε στα 204,82 ευρώ/MWh, ενώ πριν από μία εβδομάδα ήταν στα 113 ευρώ. Σημείωσε δηλαδή άνοδο 82% σε λίγες μέρες!

Στην «εκρηκτική» άνοδο της τιμής του ρεύματος καθοριστικό ρόλο παίζει η ενίσχυση της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο τις τελευταίες μέρες καλύπτει πάνω από 55% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας.

Η συμβολή των ΑΠΕ που παράγουν φθηνότερο ρεύμα έχει περιοριστεί σε 21%, του λιγνίτη στο 10%, ενώ οι εισαγωγές κάλυψαν το 6,7%. Αν συνεχιστεί η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου και δεν αλλάξει αρκετά το ενεργειακό μείγμα, οι καταναλωτές θα πληρώσουν πολύ ακριβότερα το ρεύμα τους επόμενους μήνες.

«Πιέζει» ο ΔΕΔΔΗΕ για αυξήσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Και ενώ το κόστος ρεύματος ξεφεύγει… επικίνδυνα, οι καταναλωτές αναμένεται να δεχτούν και ένα ακόμη πλήγμα στην τσέπη τους από τις αυξήσεις -που ενδέχεται να αποφασιστούν ακόμη και μέσα στον τρέχοντα μήνα- στις χρεώσεις υπέρ τρίτων και συγκεκριμένα σε εκείνες που αφορούν στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Διαχειριστής Δικτύου έχει αιτηθεί αυξήσεις της τάξης του 23% (από τα 900 εκατ. ευρώ στο 1,1 δισ. ευρώ ετησίως) στο Επιτρεπόμενο Έσοδο της 2ης Ρυθμιστικής Περιόδου Διανομής 2025-2028.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για κάθε λογαριασμό ρεύματος; Η πρόταση που διατύπωσε ο ΔΕΔΔΗΕ συνεπάγεται σοβαρή αύξηση της επιβάρυνσης των τελών διανομής που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών τους.

Μόνο το πάγιο που χρεώνει ο Διαχειριστής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έχει φτάσει να διαμορφώνεται στα 12,4 ευρώ τον μήνα για μια τριφασική παροχή.

Βεβαίως, η τελική απόφαση ανήκει στο ρυθμιστή ΡΑΑΕΥ, ο οποίος και καλείται να εγκρίνει ή όχι τις προτάσεις του διαχειριστή, κάτι που ενδεχομένως και να συμβεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Αυξάνουν τέλη και φόρους οι Δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα

Και βεβαίως κάθε καταναλωτής ρεύματος, μέσω των λογαριασμών χρεώνεται και τέλη και φόρους που καταλήγουν στα Ταμεία των Δήμων, χρεώσεις που επίσης αναπροσαρμόζονται.

Με αιτιολογία τις αυξήσεις των μισθών που έγιναν το 2024… τα κόστη ενέργειας που επιβαρύνουν τα οικονομικά τους στοιχεία, ακόμη και τα… τέλη υγειονομικής ταφής, αρκετά δημοτικά συμβούλια αυξάνουν τα τέλη και τους φόρους σε ποσοστά που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 35%. Και αυτό αφορά ουκ ολίγους Δήμους της πρωτεύουσας, αλλά και της περιφέρειας.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Δήμου Γλυφάδας, όπως καταναλωτές με «μπλε» τιμολόγια και με τις ίδιες καταναλώσεις άρχισαν να παραλαμβάνουν μέσα στον μήνα «φουσκωμένους» λογαριασμούς.

Εκεί διαπίστωσαν, πως «φούσκωσαν» τα δημοτικά τέλη από 1,17 ευρώ το τετραγωνικό τον Δεκέμβριο στα 1,38 ευρώ και ο δημοτικός φόρος από 22 λεπτά του ευρώ το τετραγωνικό στα 27 λεπτά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η χρέωση στον λογαριασμό ρεύματος για τον Δήμο και χωρίς να συνυπολογίζεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, από τα 25,89 ευρώ ανέβηκε στα 30,26 ευρώ τον μήνα.

Για να γίνει κατανοητό το κόστος που αναγκάζεται να σηκώσει κάθε καταναλωτής ρεύματος, μόνον για δημοτικά τέλη και φόρους -και χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό το ποσό άλλες χρεώσεις υπέρ τρίτων όπως το ΤΑΠ, οι χρεώσεις για ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ (οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν επίσης) ούτε και εκείνες που αφορούν ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ- για την περίπτωση του Δήμου Γλυφάδας που προαναφέρθηκε αυτό διαμορφώνεται πλέον στα 363,12 ευρώ τον χρόνο!

Με άλλα λόγια, ο κάθε καταναλωτής πληρώνει ετησίως μέσω των λογαριασμών ρεύματος μόνον για τον Δήμο, περισσότερα από όσα καταβάλλει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου για τον ΕΝΦΙΑ ενός διαμερίσματος πχ 100 τετραγωνικών!



