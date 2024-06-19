Για μείωση φόρων σε συνάρτηση με την πάταξη της φοροδιαφυγής, έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε ομιλία του στο 22ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών με θέμα «Modern CFO- Strategy, Innovation, Leadership» που διοργάνωσε η KPMG, προσθέτοντας ότι το μήνυμα των πολιτών στις ευρωεκλογές δεν είναι ακινησία και επιστροφή στα ελλείμματα.

Ειδικότερα, ο υπουργός παρουσίασε έξι άξονες πολιτικής για ακόμη πιο ανταγωνιστική οικονομία, επισημαίνοντας ότι μετά τις ευρωεκλογές η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων περιμένουν από την κυβέρνηση να γίνει ακόμη περισσότερο αποτελεσματική σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής: Ασφάλεια, Υγεία, Δικαιοσύνη και, βεβαίως, την Οικονομία.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώνουμε πολύ θετικές επιδόσεις: Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης πολλαπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, ενίσχυση της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο ο ρυθμός υλοποίησης του σωστού μείγματος οικονομικής πολιτικής για το οποίο μιλάω. Θα ήταν τεράστιο λάθος να θεωρήσουμε ότι το μήνυμα των πολιτών προς την κυβέρνηση ήταν η ακινησία ή επιστροφή στις εποχές των ελλειμμάτων και του κρατισμού», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί πυλώνες της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνουν:

Περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους και της φορολογίας, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας. «Έχουμε δεσμευτεί για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή επιπλέον μονάδα από 1/1/2025 και κατά μια συνολικά έως το τέλος της τετραετίας. Ενώ ετοιμάζουμε και νομοσχέδιο το οποίο θα παρέχει φορολογικά κίνητρα για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που προωθούν την καινοτομία», ανέφερε. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι δυνατότητες για μειώσεις φόρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με μια δέσμη 11 διαφορετικών μέτρων που εφαρμόζεται με ταχύτητα και χωρίς παρεκκλίσεις και εκτιμάται ότι στην πλήρη εφαρμογή της έως το 2027 θα αποφέρει επιπλέον έσοδα της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ενδυνάμωση και βελτίωση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων, τόσο στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών όσο και συνολικά στην οικονομία. Έχουμε περάσει διάταξη για τη δυνατότητα λειτουργίας και μη τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία μπορούν να δίνουν, όχι μόνο καταναλωτικά, αλλά και στεγαστικά και κάποιων μορφών επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, θα εντείνουμε την προσπάθεια ενίσχυσης του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα με την δημιουργία του λεγόμενου 5ου πυλώνα. Και στο προσεχές διάστημα θα φέρουμε προς ψήφιση και νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν ακόμη περισσότερες επιλογές για την άντληση κεφαλαίων», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η στήριξη του παραγωγικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας, με έμφαση στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, της καινοτομίας, της ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας και της εξωστρέφειας. Μεγέθυνση των επιχειρήσεων, μέσω της ενθάρρυνσης συγχωνεύσεων και οι εξαγορών, και υποστήριξη της καινοτομίας. «Κατά τεκμήριο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιο ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, προσφέρουν ποιοτικότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και έχουν αυξημένη ικανότητα να επενδύουν και να καινοτομούν. Προχωράμε λοιπόν τους επόμενους μήνες στην απλοποίηση του διάσπαρτου και αποσπασματικού νομοθετικού πλαισίου για τις συγχωνεύσεις το οποίο περιλαμβάνει νόμους ηλικίας πολλών δεκαετιών», είπε. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χατζηδάκης στο σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες για την υιοθέτηση ενός νέου πιο σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης για το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του, και τη σύσταση Επενδυτικού Ταμείου, για τη δημιουργία του οποίου το Υπερταμείο θα διαθέσει αρχικά 300 εκατομμύρια ευρώ. Το Επενδυτικό Ταμείο, όπως είπε, θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, άρα και σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Υπενθύμισε ακόμη ότι τους τελευταίους 11 μήνες ολοκληρώθηκαν 10 αποκρατικοποιήσεις και συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες απέφεραν στα δημόσια ταμεία έσοδα της τάξης των 7,1 δισ ευρώ. Δημοσιονομική σταθερότητα, που θα αποτυπωθεί και στο Fiscal Structural Plan της χώρας, το οποίο θα υποβληθεί εντός των επόμενων μηνών. «Όχι μόνο γιατί αυτό απαιτούν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ. Αλλά γιατί γνωρίζουμε ότι τα υγιή δημόσια οικονομικά είναι προϋπόθεση για όλα τα άλλα και ότι ο δημοσιονομικός λαϊκισμός εντοπίζεται και τιμωρείται άμεσα από τις αγορές», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:

«Τα τελευταία πέντε χρόνια η ελληνική οικονομία έχει αναδειχθεί σε μια ευχάριστη έκπληξη για την Ευρώπη. Και αυτό γιατί εφαρμόσαμε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις- ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος- που έφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα: αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, μείωση της ανεργίας, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το πατριωτικό μας καθήκον είναι να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια, να μην συμβιβαστούμε με το λαϊκισμό, να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και να προχωρήσουμε σταθερά μπροστά στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, της κοινής λογικής και της επιτυχίας για την πατρίδα μας. Οι λαϊκιστές δεν είναι ποτέ λύση για καμία κοινωνία, είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα, Ο δύσκολος δρόμος μπορεί να έχει προσωρινά αντιδράσεις, οδηγεί όμως σε αποτελέσματα. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά για να μην πάνε χαμένες οι προσπάθειες των τελευταίων πέντε ετών και οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Και να ανέβουμε όλοι μαζί ακόμη ψηλότερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.