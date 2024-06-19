Motor Oil: Ανακοίνωσε μέρισμα 1,8 ευρώ ανά μετοχή

Την καταβολή μερίσματος ύψους 1,4 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου ενέκρινε σήμερα η γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil.

Το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του 2023 φθάνει στα 199,4 εκατ. ευρώ ή 1,8 ευρώ ανά μετοχή (είχε διανεμηθεί προμέρισμα 0,4 ευρώ το Δεκέμβριο) και είναι όπως αναφέρθηκε το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο. Ημερομηνία αποκοπής είναι η ερχόμενη Τετάρτη 26 Ιουνίου. Από το ποσό αυτό αφαιρείται ο φόρος 5 % ενώ προστίθεται το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές.

Σε σχέση με το υδρογόνο ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιάννης Βαρδινογιάννης, αναφερόμενος στην κοινή εταιρεία Hellenic Hydrogen που έχει συσταθεί με τη ΔΕΗ, τόνισε ότι η χρήση του εξαρτάται από το κόστος και ότι αποτελεί μια μελλοντική δραστηριότητα «αλλά οφείλουμε να είμαστε μέσα στις εξελίξεις. Είμαστε, συμπλήρωσε, συνοδοιπόροι με τη ΔΕΗ σε ένα δύσκολο δρόμο που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν θα παράγει μόνο πράσινο υδρογόνο, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο την περίσσεια ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά και άλλες μορφές.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Τζαννετάκης ανέφερε ότι το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2024 θα είναι καλύτερα από πέρυσι λόγω της εκτεταμένης συντήρησης που έγινε πέρυσι στο διυλιστήριο Κορίνθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.