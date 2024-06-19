Στις 1.423,78 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με οριακή άνοδο 0,10%

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.423,78 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,10%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 10,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Quest (+1,72%), της Ελλακτωρ (+1,62%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,17%) και της Motor Oil (+1,13%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές Elvalhalcor (-0,76%), της Alpha Bank (-0,71%), του ΟΤΕ (-0,52%) και της Μυτιληναίος (-0,50%).

Ανοδικά κινούνται 29 μετοχές, 13 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Attica Συμμετοχών +3,08% και AS Cpmpany +2,96%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου -2,59% και Centric-2,36%.

