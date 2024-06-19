Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαψεύδει, κατηγορηματικά, την ύπαρξη Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία υποτίθεται πως έχει δημοσιευθεί σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) προ δύο μηνών, σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Επιστροφής Εγγυοδοσίας (Deposit Return System - DRS) για τα πλαστικά και τα αλουμινένια μπουκάλια, από τις αρχές Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κάτι που θα γίνει στο τέλος του 2025 και το περιβαλλοντικό τέλος θα επιστρέφεται σε όσους κάνουν ανακύκλωση

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Ινστιτούτων Καταναλωτών, Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μια τέτοια εξέλιξη επί της ουσίας θα ακριβύνει από τα €0,50 στα €0,60 το μπουκαλάκι με το νερό. Αντίστοιχες αυξήσεις θα συνέβαιναν και στα αναψυκτικά 1,5 λίτρου (€2,35 από €2,20), στην μπύρα 500 ml (€2,10 από €2,00) και στο φρέσκο γάλα (€1,95 από €1,80).

«Δεν το θεωρώ λογικό όλο αυτό. Ήδη έχουν επιβληθεί περιβαλλοντικά τέλη σε νάιλον σακούλες, όπως και σε καπάκια και συσκευασίες καφέ. Και τώρα συζητάμε το ίδιο για μπουκάλια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η ακρίβεια στα αναψυκτικά αυξήθηκε τον τελευταίο μήνα κατά 7,7%. Αν βάλουμε και το 20% του περιβαλλοντικού τέλους, πάμε στο 27,7%».

Πηγή: skai.gr

