Ξεκινά αύριο, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024, η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, του επιδόματος γονικής αδείας και του επιδόματος εργασίας.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός τριών ημερών, μετά την καταβολή τους από τη ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 6 Ιανουαρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί, μετά τη δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.