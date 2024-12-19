Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν «εκπαιδευτικό επίδομα» 1.000 ευρώ - Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Εκπαιδευτικό επίδομα» που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.000 ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν χιλιάδες άνεργοι, μέσω του νέου προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκίνησε και η πλατφόρμα θα συνεχίσει να υποδέχεται αιτήσεις μέχρι και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς.

Ποιοι θα πάρουν τα 1.000 ευρώ

Όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση εδώ.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων και θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις εδώ και εδώ.

Το «προφίλ» των δυνητικά ωφελούμενων

Το «προφίλ» των δυνητικά ωφελούμενων (ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής) θα πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά:

- εκπαιδευτικό επίπεδο (υποχρεωτική εκπαίδευση/ δευτεροβάθμια/ μεταδευτεροβάθμια/ τριτοβάθμια)

- γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2/C1/ C2/δεν απαιτείται)

- άλλα προαπαιτούμενα συμμετοχής (αναφέρονται εάν απαιτείται επί πλέον συγκεκριμένο/α πτυχίο/α, επαγγελματική προϋπηρεσία ή άλλες προϋποθέσεις συμμετοχής)

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που υποβάλλονται από τους παρόχους κατάρτισης παρέχουν θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε πρόσκλησης.

Επειδή τα προς υλοποίηση προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική κατάρτιση, συνιστάται να εντάσσονται και να αξιοποιούνται ενεργητικές παιδαγωγικές τεχνικές, κατάλληλες για ενηλίκους, όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων (role playing) ή προσομοιώσεων πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών (project-based learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη κρίσιμων επαγγελματικών οριζόντιων δεξιοτήτων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες το αντικείμενο κατάρτισης συνδέεται με κάποιο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα, το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος κατάρτισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη, στη διατύπωση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, τις Κύριες και τις Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες του αντίστοιχου επαγγελματικού περιγράμματος, ώστε να προετοιμάζει κατάλληλα τους καταρτιζόμενους για «αρθρωτή» πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού

Τα βασικά κριτήρια προσδιορισμού της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τους Παρόχους Κατάρτισης αφορούν:

- τη συνάφειά του με τις εκπαιδευτικές ενότητες και τους στόχους του προγράμματος

- στην ανταπόκρισή του στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις

- στην καταλληλότητά του ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των δυνητικά ωφελούμενων

- στη διαθεσιμότητά του και

- στη δυνατότητα προσαρμογής του σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Το πρόγραμμα «τρέχει» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.