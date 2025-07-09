Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα επιβάλει δασμούς 50% στον χαλκό, τροφοδοτώντας ένα ράλι στις τιμές που ώθησε τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χαλκό να σημειώσουν άνοδο 13%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού αυξήθηκαν μέχρι 17% στο ρεκόρ των 5,89 δολαρίων ανά λίβρα, τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια αύξηση από το 1989, πριν κλείσει την Τρίτη με άνοδο 13% στα 5,68 δολάρια.

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, δήλωσε λίγο μετά τον Τραμπ, ότι οι δασμοί για τον χαλκό θα τεθούν πιθανώς σε ισχύ μέχρι το τέλος Ιουλίου ή την 1η Αυγούστου.

«Η ανακοίνωση είναι σαν ένας δυνατός κεραυνός στη μέση της νύχτας, πολύ ξαφνικός, και ένας δασμός 50% είναι πολύ υψηλότερος από το αναμενόμενο 25%», δήλωσε στο Reuters αναλυτής μετάλλων με έδρα το Πεκίνο.

Από τον Φεβρουάριο, οι έμποροι έχουν μεταφέρει χαλκό από τις αποθήκες τους σε όλο τον κόσμο προς τις ΗΠΑ, εν αναμονή των υψηλότερων δασμών.

Την Τετάρτη ωστόσο, ο χαλκός διαπραγματεύεται στα 5,66 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 0,53%.

Πηγή: skai.gr

