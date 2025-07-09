Στέρηση μισθού για 20 ημέρες επιβλήθηκε από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, ειδική επιστημονική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μάρτυρα – κλειδί στο σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, είχε κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της Π. Τυχεροπούλου στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 για τα παραπτώματα της «παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας (άρθρο 51 παρ. η του ΚΚΠ) και της ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ΟΠΕΚΕΠΕ (άρθρο 51 παρ. 3 ιβ του ΚΚΠ)».

Μετά την αποπομπή του Κ. Μπαμπασίδη, τη διαχείριση της υπόθεσης ανέλαβε ο επόμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για τη στέρηση μισθού ελήφθη στις 2 Μαΐου, ωστόσο επιδόθηκε σήμερα στην Π. Τυχεροπούλου με δικαστικό επιμελητή.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε εξαπολύσει ανοίκεια επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αφορμή την έφοδο και τις έρευνες για τα «εικονικά βοσκοτόπια», που τελικά τον οδήγησαν στην έξοδο με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020, όταν η Παρασκευή Τυχεροπούλου ανέλαβε να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο σε 99 ΑΦΜ αγροτών και κτηνοτρόφων. Όπως κατέθεσε ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων που διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση, σκοπός της ήταν «να αποκτήσω ιδία άποψη και να λάβω τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού της κλοπής κοινοτικών πόρων από τους νόμιμους δικαιούχους παραγωγούς και κτηνοτρόφους». Από αυτόν τον έλεγχο προέκυψαν σημαντικά ευρήματα για παράνομες επιδοτήσεις και έκτοτε ξεκίνησε ένας πόλεμος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της Π. Τυχεροπούλου.

Όπως αποκαλύφθηκε και από τις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι βασικοί πρωταγωνιστές του σκανδάλου συζητούν διάφορους πιθανούς τρόπους για να απαλλαχθούν από τους ενοχλητικούς ελέγχους.

Ειδικότερα, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας έχουν συμπεριληφθεί συνομιλίες για το εάν «έκαναν κάτι για την υπόθεση Τυχεροπούλου», υπονοώντας την απομάκρυνση της Παρασκευής Τυχεροπούλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, το ένα από τα πρόσωπα φαίνεται πως ενδιαφερόταν για την αντικατάσταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου, από το γραφείο της EPPO στην Αθήνα, επειδή εκείνη είχε ορίσει την Παρασκευή Τυχεροπούλου ως εμπειρογνώμονα σε προκαταρκτική δικογραφία που χειριζόταν η ίδια.

Ανακοίνωση σχετικά με την πειθαρχική ποινή που επέβαλε η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Παρασκευή Τυχεροπούλου εξέδωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Αντώνης Βαγιάνος. Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων, «η ενέργεια αυτή αποτελεί την τελευταία πράξη σειράς εκδικητικών και καταχρηστικών ενεργειών εις βάρος της κ. Τυχεροπούλου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.