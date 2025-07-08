Τραμπ: Δασμούς 50% στον χαλκό, 200% στα εισαγόμενα φάρμακα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει πρόσθετους δασμούς ύψους 200% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, με την ελπίδα ότι θα αναγκάσει φαρμακοβιομηχανίες να εγκατασταθούν σε αμερικανικό έδαφος.

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα κάτι για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Θα τους δώσουμε έναν χρόνο, ενάμιση, για να έρθουν εδώ και μετά από αυτό θα τους επιβληθούν δασμοί», είπε στο υπουργικό συμβούλιο, προσθέτοντας ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και στο 200%.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα ανακοινώσει αργότερα σήμερα δασμούς ύψους 50% στον εισαγόμενο χαλκό, σε μια προσπάθεια να δώσει ώθηση στην εγχώρια παραγωγή ενός μετάλλου που είναι κρίσιμης σημασίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για πολλά καταναλωτικά αγαθά αλλά και για τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσης ότι θα επιβάλει δασμούς στους ημιαγωγούς και «σε ένα δυο πράγματα, μεγάλα», χωρίς να διευκρινίσει το ύψος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

