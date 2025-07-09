Ποιοι θα πάρουν δωρεάν κρατικό χρήμα για να «στήσουν» δική τους επιχείρηση

Του Βαγγέλη Δουράκη

Λίγες μέρες προθεσμία έχουν στη διάθεσή τους άνεργοι που επιθυμούν να «στήσουν» τη δική τους επιχείρηση για να διεκδικήσουν ποσό 14.800 ευρώ, το οποίο θα τους επιτρέψει να σταθούν στα πόδια τους και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως επαγγελματίες. Η υποβολή αιτήσεων για τον Γ’ κύκλο του σχετικού προγράμματος της ΔΥΠΑ είναι σε εξέλιξη, εντούτοις τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Εάν εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο που καλείται να υποβάλλει κάθε άνεργος, αυτός θα λάβει επιχορήγηση για διάστημα 1 έτους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων που θα επιχορηγήσει με 14.800 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, λήγει την Παρασκευή 18 Ιουλίου. Ο Γ’ κύκλος του προγράμματος αφορά στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών, με εκκίνηση κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

- 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας

- 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α΄ εξάμηνου

- 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β΄ εξάμηνου.

Η δράση απευθύνεται σε 850 ανέργους των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας, 18-60 ετών και αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στις 5 επιλέξιμες περιοχές της δράσης.

Η αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Δικαιούχοι είναι άνεργοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ που κατά την υποβολή της αίτησης:

- Είναι 18 έως 60 ετών.

- Έχουν συμφωνήσει σε ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

- Θα ιδρύσουν επιχείρηση και θα δραστηριοποιηθούν στις επιλέξιμες περιοχές της Δράσης.

- Είναι ‘Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

- Έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ).

- Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι).

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

- Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και προεγκρίνονται από τη ΔΥΠΑ.

- Εντός 60 ημερών από την προέγκριση, οι δυνητικοί δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας και υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησής τους στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), και συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

- Εκδίδεται απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης και ξεκινάει η υλοποίηση του προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι:

- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι: α) η επιχείρηση που θα δημιουργήσουν δεν θα έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης, β) η επιχείρηση δεν θα δημιουργηθεί μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και γ) οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν εμπίπτουν στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (De Minimis) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) 2023/2831 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες υποψηφίους). Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται βεβαιωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια αρχή ή μέσω της διαδικτυακής πύλης (gov.gr).



