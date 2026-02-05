Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου συνεχίστηκαν σε άλλη μια συνεδρίαση οι πιέσεις σε τίτλους τεχνολογικών εταιρειών λόγω των ανησυχιών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 260,31 μονάδων (+0,53%), στις 49.501,30 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 350,60 μονάδων (–1,51%), στις 22.904,57 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 35,09 μονάδων (–0,51%), στις 6.882,72 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.