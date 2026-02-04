Συμφωνία συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ανακοίνωσαν σήμερα μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με στόχο να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ορυκτά, όπου σήμερα κυριαρχεί η Κίνα, προσβλέποντας σε μια ευρύτερη συμφωνία με άλλες χώρες που θα μπορούσε να περιλαμβάνει κατώτερα όρια τιμών και επιδοτήσεις όταν υπάρχουν χάσματα στις τιμές.

Τα κρίσιμα ορυκτά είναι ουσιαστικής σημασίας για πολλούς τομείς, από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι την άμυνα και την ψηφιακή τεχνολογία.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, Βρυξέλλες, Τόκιο και Ουάσινγκτον, ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύτηκαν να συνάψουν ένα μνημόνιο κατανόησης για τα κρίσιμα ορυκτά μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Οι τρεις συνυπογράφουσες τη συμφωνία σκοπεύουν «να βελτιώσουν σημαντικά την εθνική και οικονομική ασφάλειά τους, ενισχύοντας από κοινού την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων τους στην Ουάσινγκτον.

«Με την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου δράσης ελπίζουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια δεσμευτική, πολυμερή συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά, με χώρες με παραπλήσια ιδεολογία» σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, σε μια δήλωσή του προς τον Τύπο.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε αμέσως μετά ένα παρόμοιο σχέδιο δράσης με το Μεξικό, με όρους ταυτόσημους με εκείνους της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες και το Τόκιο.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ιαπωνίας αποσκοπεί «στον προσδιορισμό των τομέων συνεργασίας προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση και να διαφοροποιηθούν οι προμήθειες» για τις υπογράφουσες χώρες. Ο στόχος είναι να μειωθεί συνολικά η εξάρτηση από την Κίνα, η οποία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την αλυσίδα ανεφοδιασμού αυτών των κρίσιμων ορυκτών.

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε αυτήν τη δεσπόζουσα θέση του ως μοχλό διαπραγμάτευσης ή πίεσης, απέναντι στους οικονομικούς εταίρους του. Μεταξύ άλλων, επιβράδυνε τη διαδικασία έγκρισης εξαγωγής των σπάνιων γαιών.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία αφορά τη συνεργασία των τριών πλευρών στους τομείς της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της παραγωγής και της ανακύκλωσης σπάνιων γαιών. Στόχος είναι επίσης να επιταχυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς αυτούς και να ενισχυθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών για τα διαθέσιμα αποθέματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.