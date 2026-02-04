Πέντε χρόνια από την έναρξη του ευρωπαϊκού σχεδίου για καταπολέμηση του καρκίνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του Καρκίνου. Ο αναθεωρημένος κώδικας προβλέπει πρακτικούς τρόπους για την πρόληψη της νόσου και είναι το αποτέλεσμα της τετραετούς εργασίας πάνω από 60 ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η σχετική καθοδήγηση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και είναι ειδικά προσαρμοσμένη στον πληθυσμό και τα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο καρκίνος αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ, καθώς υπολογίζεται ότι το 2024 σημειώθηκαν 2,7 εκατομμύρια νέα κρούσματα και 1,3 εκατομμύρια θάνατοι από καρκίνο.

Πέρα από το συναισθηματικό κόστος που έχει στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και των αγαπημένων τους προσώπων, ο καρκίνος έχει επίσης σημαντικές οικονομικές συνέπειες, που υπολογίζονται σε 100 δισ. ευρώ ετησίως στην Ευρώπη.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου το 2026 συμπίπτει και με την 5η επέτειο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο του σχεδίου έχουν επενδυθεί πάνω από 2,7 δισ. ευρώ σε δράσεις για τη βελτίωση της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης, της θεραπείας και της περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών. Η Επιτροπή συνεργάζεται πλέον με σχεδόν 630 οργανισμούς στο πλαίσιο του σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Μαζί με την Αποστολή της ΕΕ για τον Καρκίνο, το σχέδιο συμβάλλει στην εμβάθυνση της κατανόησης —και στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας— των παραγόντων που προκαλούν τον καρκίνο, είτε πρόκειται για βιολογικές διεργασίες, παράγοντες κινδύνου, ή για παραμέτρους που επηρεάζουν την υγεία.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα μια κοινή δήλωση εξ ονόματος των Επιτρόπων Βάρχεϊ και Αλμπουκέρκε σχετικά με το «δικαίωμα στη λήθη» και τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου έφερε σε επαφή τις οργανώσεις για τον καρκίνο, την ιατρική κοινότητα, και τον ασφαλιστικό τομέα για να συμμετάσχουν σε διάλογο σχετικά με τη κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας για τη δίκαιη πρόσβαση των καρκινοπαθών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

