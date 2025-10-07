Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου η επιχειρηματική συμφωνία AMD-OpenAI έδωσε ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο, αναζωπυρώνοντας τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 63,31 μονάδων (–0,14%), στις 46.694,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 161,16 μονάδων (+0,71%), στις 22.941,66 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,49 μονάδων (+0,36%), στις 6.740,28 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.