Η AMD υπογράφει συμφωνία προμήθειας AI chips με την OpenAI

Η AMD και η OpenAI ανακοίνωσαν μια συμφωνία ισχύος 6 γιγαβάτ για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς υποδομών τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, αξιοποιώντας πολλαπλές γενιές GPU AMD Instinct.

Η πρώτη εγκατάσταση ισχύος 1 γιγαβάτ, με GPU AMD Instinct MI450, αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η ισχυρή ηγεσία της AMD ( της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων) στους τομείς των συστημάτων υψηλής απόδοσης και η πρωτοποριακή έρευνα της OpenAI στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, τοποθετούν τις δύο εταιρείες στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσιμης εποχής για την AI.

Στο πλαίσιο της οριστικής συμφωνίας, η OpenAI θα συνεργαστεί με την AMD ως στρατηγικό συνεργάτη υπολογιστικής ισχύος για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων τεχνολογίας AMD, ξεκινώντας από τη σειρά AMD Instinct MI450 και τις rack-scale AI λύσεις, και επεκτεινόμενη σε μελλοντικές γενιές.

Μέσω της ανταλλαγής τεχνικής τεχνογνωσίας και του συντονισμού των τεχνολογικών χαρτών πορείας τους, η AMD και η OpenAI ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη συνεργασία τους, η οποία ξεκίνησε με τη σειρά MI300X και συνεχίστηκε με τη MI350X.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, για την περαιτέρω ευθυγράμμιση των στρατηγικών συμφερόντων, η AMD έχει εκδώσει προς την OpenAI δικαίωμα (warrant) για έως 160 εκατομμύρια μετοχές κοινών μετοχών της AMD, το οποίο θα κατοχυρώνεται σταδιακά καθώς επιτυγχάνονται συγκεκριμένα ορόσημα.

Το πρώτο τμήμα κατοχυρώνεται με την αρχική εγκατάσταση του 1 γιγαβάτ, ενώ επιπλέον τμήματα κατοχυρώνονται καθώς οι αγορές επεκτείνονται έως τα 6 γιγαβάτ.

Η κατοχύρωση συνδέεται επίσης με την επίτευξη συγκεκριμένων τιμών μετοχής της AMD και τεχνικών και εμπορικών οροσήμων από την OpenAI που απαιτούνται για την ανάπτυξη των συστημάτων AMD σε μεγάλη κλίμακα.“Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την OpenAI για να προσφέρουμε υπολογιστική ισχύ AI σε τεράστια κλίμακα,” δήλωσε η Δρ. Lisa Su, πρόεδρος και CEO της AMD.

“Αυτή η συνεργασία συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία της AMD και της OpenAI, δημιουργώντας ένα αμοιβαίο όφελος που επιτρέπει το πιο φιλόδοξο οικοδόμημα AI στον κόσμο και προωθεί ολόκληρο το οικοσύστημα.”“Αυτή η συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση της υπολογιστικής ικανότητας που απαιτείται για να υλοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης,” δήλωσε ο Sam Altman, συνιδρυτής και CEO της OpenAI.

“Η ηγεσία της AMD στα υψηλής απόδοσης chips θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την πρόοδο και να φέρουμε τα οφέλη της προηγμένης AI πιο γρήγορα σε όλους.”“Η δημιουργία του μέλλοντος της AI απαιτεί βαθιά συνεργασία σε κάθε επίπεδο της τεχνολογικής στοίβας,” δήλωσε ο Greg Brockman, συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI.

“Η συνεργασία μας με την AMD θα μας επιτρέψει να επεκταθούμε ώστε να προσφέρουμε εργαλεία AI που ωφελούν ανθρώπους παντού.”“Η συνεργασία μας με την OpenAI αναμένεται να αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για την AMD, ενώ ταυτόχρονα θα επιταχύνει την ανάπτυξη της υποδομής AI της OpenAI,” δήλωσε η Jean Hu, εκτελεστική αντιπρόεδρος, CFO και ταμίας της AMD.

“Η συμφωνία αυτή δημιουργεί σημαντική στρατηγική ευθυγράμμιση και αξία για τους μετόχους και των δύο εταιρειών και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενισχυτική για τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή της AMD.”

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η AMD και η OpenAI δημιουργούν την υποδομή που θα καλύψει τη ραγδαία αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για AI, συνδυάζοντας παγκόσμιας κλάσης καινοτομία και εκτέλεση, ώστε να επιταχύνουν το μέλλον των υπολογιστών υψηλής απόδοσης και της τεχνητής νοημοσύνης.

