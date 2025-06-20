Λογαριασμός
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, για τις 23-27 Ιουνίου

Συνολικά 2.402.389.511 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.242.652 δικαιούχους την περίοδο 23 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών 

λεφτα

Συνολικά 2.402.389.511 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.242.652 δικαιούχους την περίοδο 23 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 25 και 27 Ιουνίου θα καταβληθούν 340.129.511 ευρώ σε 4.194.729 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2025.

 - Από τις 23 Ιουνίου έως τις 27 Ιουνίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 10.000 ευρώ σε 20 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

