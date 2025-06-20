Συνολικά 2.402.389.511 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.242.652 δικαιούχους την περίοδο 23 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 25 και 27 Ιουνίου θα καταβληθούν 340.129.511 ευρώ σε 4.194.729 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2025.

- Από τις 23 Ιουνίου έως τις 27 Ιουνίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 10.000 ευρώ σε 20 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

