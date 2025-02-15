Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη μείωση για δεύτερη διαδοχική ημέρα των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη μείωση για δεύτερη διαδοχική ημέρα των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 165,35 μονάδων (–0,37%), στις 44.546,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 81,13 μονάδων (+0,41%), στις 20.026,77 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,44 μονάδων (–0,01%), στις 6.114,63 μονάδες.

