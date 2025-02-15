Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη μείωση για δεύτερη διαδοχική ημέρα των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 165,35 μονάδων (–0,37%), στις 44.546,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 81,13 μονάδων (+0,41%), στις 20.026,77 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,44 μονάδων (–0,01%), στις 6.114,63 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.