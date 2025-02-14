Τα μέτρα στήριξης της αγροτικής παραγωγής

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμη δημοσιονομική δυνατότητα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια της 4άωρης σύσκεψης με εκπροσώπους της Πανελλαδικής των αγροτικών μπλόκων, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου, των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστου Δήμα και Θάνου Πετραλιά και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα και Διονύση Σταμενίτη.

Κατά τη διάρκεια της τετράωρης σύσκεψης επιβεβαιώθηκαν σημαντικά μέτρα που διευκολύνουν την παραγωγή, μειώνουν το κόστος παραγωγής και διασφαλίζουν την άμεση και δίκαιη στήριξη στους Έλληνες παραγωγούς.

Ειδικότερα:

- ΕΦΚ στο Αγροτικό Πετρέλαιο:

Ένα από τα βασικά ζητήματα της συζήτησης ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο.

Συγκροτείται ομάδα εργασίας από τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους των αγροτών για την αναθεώρηση των δεικτών ανά καλλιέργεια.

Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου επιστροφής του ΕΦΚ και στην προσαρμογή των προβλεπόμενων ποσοτήτων καυσίμων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας.

Κατέστη σαφές ότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο 100 εκατ. Ευρώ, αλλά θα επιστραφεί ανεξαρτήτως ποσού το σύνολο του ΕΦΚ, το οποίο ανάλογα με τα τιμολόγια που θα κατατεθούν, μπορούν να φτάσουν τα 160 εκατ. ευρώ

- Ηλεκτρικό Ρεύμα

Στο θέμα του αγροτικού ρεύματος, η κυβέρνηση λαμβάνει πρωτοβουλίες που μειώνουν το κόστος για τους παραγωγούς:

· Εξετάζεται η δυνατότητα, σε συνεργασία με τους παρόχους, να μην εκδίδεται μηνιαίως ο λογαριασμός, ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες στη διαχείριση των οικονομικών τους.

· Οι αγρότες απολαμβάνουν ήδη χαμηλή τιμή ρεύματος μέσω του Τιμολογιου «ΓΑΙΑ» από τα 0,093 € ανά κιλοβατώρα, τη στιγμή που το πραγματικό κόστος της κιλοβατώρας στη χονδρική αγορά είναι μεγαλύτερο, ενώ έχουν ρυθμιστεί ληξιπρόθεσμες οφειλών χιλιάδων παραγωγών με 120 δόσεις.

· Παράλληλα, ήδη έχουν δρομολογηθεί λύσεις με τα προγράμματα Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι και ΑΠΟΛΛΩΝ, μέσω της δυνατότητας ανάπτυξης έργων ΑΠΕ για τον ενεργειακό συμψηφισμό καταναλώσεων αγροτών και ΓΟΕΒ/ ΤΟΕΒ, εξασφαλίζοντας ακόμα φθηνότερο ρεύμα για την πρωτογενή παραγωγή.

- Αποζημιώσεις για Ζημιές Άνω του 30% – Στήριξη Καλλιεργειών που επλήγησαν

Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην ενεργοποίηση πόρων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την αποζημίωση παραγωγών που υπέστησαν απώλειες άνω του 30%.

· Οι καλλιέργειες που πληρούν τα κριτήρια θα καταγραφούν σε λίστα που θα αποσταλεί στην ΕΕ για έγκριση, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης το συντομότερο δυνατό.

· Η στήριξη θα αφορά μόνο καλλιέργειες που μπορούν να τεκμηριώσουν την απώλεια μέσω ισοζυγίων.

-Στήριξη της Κτηνοτροφίας – Αντικατάσταση Ζωικού Κεφαλαίου

Για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την πανώλη και την ευλογιά, εκτός από τις υψηλές αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν, δρομολογείται και η δωρεάν αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου μέσω της ενεργοποίησης μέτρου αντίστοιχου με το Μέτρο 5.2.

- Βαμβάκι – Σύνδεση με την Ενίσχυση & Βιώσιμη Καλλιέργεια

Η στήριξη των βαμβακοπαραγωγών ενισχύεται με ειδική πρόβλεψη για 31,7 € ανά στρέμμα στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα καθώς και με μείωση του πλαφόν για ένταξη στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Κλείνοντας τη σύσκεψη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά στο πλευρό των αγροτών, αναζητώντας λύσεις που ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα, μειώνουν το κόστος παραγωγής και διασφαλίζουν ένα βιώσιμο αγροτικό μέλλον.

Έργα υποδομής για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Νωρίτερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, το Υπουργείο υλοποιεί τα εξής έργα:

•⁠ ⁠Δημοπρατεί και υλοποιεί αρδευτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 865 εκ. € σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, έχει δημοπρατήσει και υλοποιεί μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. €, για την ωρίμανση νέων αρδευτικών έργων.

•⁠ Υλοποιεί τα αρδευτικά έργα που παρέλαβε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Ιούλιο του 2023, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκ. €.

•⁠ ⁠Έχει αναλάβει την υλοποίηση έργων αποκατάστασης οδικών υποδομών στην Κεντρική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 900 εκ. €

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, Δημήτρης Παπαγιαννίδης και Κώστας Μπαγινέτας καθώς και οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος και του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Αντώνης Φιλιππής.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε τα εξής: Όπως γνωρίζετε, προηγήθηκε μια πολύωρη σύσκεψη με εκπροσώπους αγροτών, οι οποίοι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονται στα μπλόκα. Είναι σταθερή επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξουμε τον αγροτικό, τον παραγωγικό κόσμο της χώρας μας. Μέσα από πολιτικές οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα, όχι απλά και μόνο της επιβεβαίωσης της στήριξης ενός τομέα που συμβάλλει τα μέγιστα και στη διατροφική επάρκεια, αλλά και στην κοινωνική συνοχή, αλλά κυρίως μέσα από πολιτικές που πραγματικά δίνουν τη δυνατότητα της ανθεκτικότητας στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε πάντα και σταθερά δίπλα στους αγρότες. Είμαστε πάντα και σταθερά αρωγοί σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία και τη δυνατότητα και στους ίδιους να δουν ότι η κυβέρνηση με κάθε δυνατό μέσον μπορεί πραγματικά να τους σταθεί και σε αυτούς και στις οικογένειές τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.