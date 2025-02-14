Θεοδωρικάκος: Τ. Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε την εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία

«Προτεραιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η έρευνα και η καινοτομία που κατευθύνεται στην εφαρμοσμένη οικονομία και έχει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, για τη χώρα μας», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με το ερευνητικό προσωπικό, τις νέες και τους νέους που εργάζονται εκεί.

«Οφείλουμε να συνδυάσουμε την πρωτοπορία σε έρευνα και καινοτομία, με τη φιλοδοξία οι νέες Ελληνίδες και οι νέοι Έλληνες να δημιουργήσουν εδώ την οικογένειά τους, να υλοποιήσουν στη χώρα μας το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για τη ζωή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπογράμμισε επίσης πως «μπορούμε να αναπτύξουμε την αγροτική παραγωγή με τις νέες τεχνολογίες» και επισήμανε επίσης πως «η Ελλάδα πρέπει να γίνει πιο παραγωγική, να ενισχύσει την έρευνα και την καινοτομία που θα κάνει τις επιχειρήσεις της πιο ανταγωνιστικές, με καλύτερα προϊόντα που θα μπορούν να τα εξάγουν. Αυτή είναι η μόνη Ελλάδα που μπορεί να είναι ασφαλής και να μείνει όρθια. Με ενίσχυση της περιφέρειάς μας και των συνόρων μας, ώστε να ανακόψουμε και το κύμα φυγής προς το λεκανοπέδιο».

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ακόμα πως «πάνω από 370 εκατ. ευρώ πηγαίνουν για την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων και την επόμενη διετία η εικόνα των υποδομών θα είναι τελείως διαφορετική».

Κλείνοντας, ανέφερε πως «μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς δίνονται πολλά χρήματα και πρέπει να πιάνουν τόπο».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι πέντε Έλληνες ερευνητές από το «Αθηνά» και το Πολυτεχνείο κατασκεύασαν μια ρομποτική πλατφόρμα για φόρτωση κοντέινερ αεροπορικού τύπου, σε συνεργασία με την Airbus που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτοματοποίηση της διαδικασίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επίσκεψης παρουσιάστηκαν επίσης:

Ένα τετράποδο ρομπότ για χρήση γεωργίας ακριβείας, διάσωση και επιτήρηση χώρων

Ένα υβριδικό ρομπότ με συνδυασμό τροχών και ποδιών για κίνηση σε μεγάλη ταχύτητα σε απαιτητικό έδαφος

Ένα ανοικτού κώδικα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο για τα ελληνικά, το οποίο έχει εκπαιδευτεί σε ελληνικά δεδομένα και κείμενα με περίπου 45 δισ. λέξεις

Ένα πρωτότυπο ρομποτικής τηλεχειρουργικής με χρήση απτικής τεχνολογίας

Το Medical informatics platform: αφορά το πώς μπορεί να «τρέξει» ένα πείραμα πάνω σε προσωπικά δεδομένα που κανονικά είναι μη προσβάσιμα και να συνδυαστούν δεδομένα από πολλά διαφορετικά νοσοκομεία, αυξάνοντας την ακρίβεια των αποτελεσμάτων

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των ενεργών τεχνοβλαστών του «Αθηνά» (Symbiolabs, OPIX, Avisense, Kyklos) και του φορέα OpenAIRE, του Κέντρου Αριστείας στη Ρομποτική με το όνομα HERON, δράσεων της Μονάδας Αρχιμήδης και έγινε συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα AI Factories.

